Travolto da porta da calcio, grave un bimbo di 10 anni

Ricoverato in gravi condizioni all’ospedale infantile Regina Margherita a Torino un bambino di 10 anni, a seguito di un incidente che si è verificato in un centro sportivo polifunzionale a Giaveno. Durante una lezione di tennis, il bambino si sarebbe aggrappato per gioco a una porta da calcio che però ha ceduto. È caduto a terra battendo la testa e la porta gli è caduta addosso.

