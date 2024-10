“Tsunami Ready”: Minturno primo Comune italiano a ricevere l’importante riconoscimento

MeteoWeb

Venerdì 25 ottobre, il Comune di Minturno, riceverà il prestigioso riconoscimento di “Tsunami Ready”. È il primo in Italia a riceverlo dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco (IOC-UNESCO). Alla cerimonia parteciperà Alessandro Amato responsabile del Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e presidente per il Sistema di Allarme Rapido e Mitigazione degli Tsunami dell’UNESCO, il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli e della vicesindaca Elisa Venturo. Il riconoscimento sarà consegnato, tra gli altri, da Denis Chang Seng di IOC-UNESCO e da Pio Di Manna, ricercatore presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Il programma “Tsunami Ready” promuove la preparazione al rischio tsunami, coinvolgendo le amministrazioni locali, la Protezione Civile e i cittadini al fine di migliorare la sicurezza in tutta la fase emergenziale. Minturno ha iniziato il percorso di accreditamento nel luglio 2020, diventando il primo Comune dell’area Euro-Mediterranea ad adottare il programma di mitigazione del rischio tsunami. Da allora sono stati svolti vari interventi, tra cui la valutazione del rischio, l’installazione di sistemi d’allerta e simulazioni di evacuazione nelle scuole. Il percorso intrapreso dal Comune di Minturno rappresenta un esempio di coesione e consapevolezza verso la riduzione del rischio, rafforzando la resilienza della comunità locale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.