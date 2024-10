TTG 2024, Trenitalia presenta la nuova edizione del travel book Borghi del Regionale

MeteoWeb

In occasione del TTG 2024, la più importante fiera internazionale del turismo in Italia, è stata presentata la nuova edizione del travel book Borghi del Regionale, frutto della consolidata collaborazione con l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Questo progetto rappresenta un tassello fondamentale nell’impegno per promuovere un turismo sempre più sostenibile e valorizzare il patrimonio storico e culturale dei piccoli borghi italiani. Grazie a questa nuova edizione, i viaggiatori avranno l’opportunità di scoprire mete affascinanti e autentiche, facilmente raggiungibili con soluzioni di trasporto comode e integrate.

L’edizione di quest’anno si arricchisce con sette nuovi borghi: Deiva Marina, Diano Castello, Borgo Valsugana, Palmanova, Cisternino, Tropea, Gerace e Militello in Val di Catania, raggiungibili con soluzioni integrate Treno+Link, garantendo un collegamento efficiente e sostenibile con mezzi di trasporto locali.

L’integrazione tra diverse modalità di trasporto rappresenta un elemento chiave per garantire un accesso agevole e sostenibile ai borghi. Le soluzioni Treno+Link offrono ai viaggiatori un’esperienza di viaggio completa, combinando il comfort e la velocità del treno con la capillarità dei mezzi locali, come bus e navette. Questa sinergia tra trasporto ferroviario e mobilità collettiva riduce la necessità di utilizzare mezzi privati, contribuendo alla diminuzione dell’impatto ambientale e promuovendo un modello di turismo sempre più responsabile. L’intermodalità, dunque, non solo semplifica l’accesso ai borghi, ma rende il viaggio un’esperienza armoniosa e rispettosa del territorio.

Il travel book Borghi del Regionale invita i viaggiatori a scoprire le bellezze nascoste del nostro Paese attraverso un approccio che valorizza la mobilità intermodale e sostenibile ed è disponibile in versione digitale su trenitalia.com.

