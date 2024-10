“Un grande WOW” per la Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS | FOTO

MeteoWeb

In una magica serata calabrese, il cielo ha rivelato il suo straordinario splendore, catturando l’attenzione di tutti gli astrofili e gli amanti della meraviglia cosmica. Antonino Brosio, un appassionato astrofotografo, ha immortalato il sublime passaggio della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, regalando ai suoi seguaci un’esperienza che ha definito con un semplice, ma potentissimo “WOW!!!”.

Immortalare la Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

Con la sua Canon 90D, equipaggiata con un obiettivo 70-300 mm a 70 mm F5, e un obiettivo 18-55 mm a 18 mm F4, Brosio ha orchestrato una sinfonia di luce e colori, sfruttando il telescopio SW Star Adventurer GTI. I suoi scatti, realizzati con esposizioni che variavano da 10 a 30 secondi, sono stati magistralmente adattati alla luce crepuscolare che lentamente svaniva, creando uno sfondo pittoresco delle incantevoli Isole Eolie.

La cometa, splendente e affascinante, era visibile anche ad occhio nudo, con una magnitudine che oscillava tra 2.8 e 3.2, grazie all’astuzia di utilizzare Venere come punto di riferimento. Ma ciò che ha catturato maggiormente l’immaginazione degli spettatori è stata l’apparizione di un’anticoda, insieme a una coda che si estendeva per ben 30 gradi, dipingendo il firmamento con un meraviglioso striscione di luce.

Le riprese sono state realizzate tra le 17:30 e le 18:15 UT, in un momento in cui il cielo si è fatto palcoscenico di una danza celeste, un richiamo irresistibile per chiunque alzasse gli occhi verso l’infinito. Ogni scatto racconta una storia, un invito a riflettere sulla vastità dell’universo e sulla nostra piccola, ma significativa esistenza all’interno di esso.

La C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS non è solo un fenomeno astronomico, ma un potente simbolo di meraviglia e scoperta, capace di rinnovare il nostro senso di stupore di fronte alle grandezze cosmiche. Come ha sottolineato Brosio, “Questa sera poche parole, solo un grande WOW!!!”

Sotto il cielo stellato di Nicotera, la cometa ha brillato, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di assistere a questa straordinaria performance celeste.

