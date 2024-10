Uragani Milton e Helene, metà dei danni dal cambiamento climatico: lo studio

MeteoWeb

Il cambiamento climatico ha causato quasi la metà dei danni economici diretti legati agli uragani consecutivi Helene e Milton in Florida, secondo due rapidi studi di attribuzione dell’impatto. L’analisi condotta dai ricercatori dell’Imperial College di Londra rivela che il cambiamento climatico ha aggiunto miliardi di dollari al costo di entrambi gli uragani nel cosiddetto Sunshine State. Gli studi evidenziano come il cambiamento climatico stia già danneggiando le economie, anche con un riscaldamento attualmente al di sotto della soglia di 1,5°C dell’accordo di Parigi.

Il ruolo del cambiamento climatico

Alimentato dalle alte temperature del Golfo del Messico, l’uragano Milton si è intensificato rapidamente, oscillando in intensità prima di toccare terra vicino a Siesta Key nella contea di Sarasota, in Florida, come uragano di categoria 3 la sera di mercoledì 9 ottobre.

Milton è arrivato solo due settimane dopo che l’uragano Helene ha colpito il Big Bend della Florida e ha lasciato una scia di distruzione nel sud-est degli Stati Uniti, uccidendo almeno 240 persone.

Per comprendere come il cambiamento climatico abbia influenzato i danni economici inflitti dagli uragani, i ricercatori hanno prima studiato i loro potenti venti. Utilizzando l’Imperial College Storm Model (IRIS), hanno determinato che il cambiamento climatico ha aumentato la velocità del vento di Helene al landfall di circa 13 miglia orarie (+11%) e quella di Milton di quasi 11 miglia orarie (+10%).

Ciò significa che in un mondo senza cambiamenti climatici, un uragano di categoria 3 come Milton avrebbe invece toccato terra come un più debole uragano di categoria 2, sostengono gli autori dello studio.

I ricercatori hanno quindi utilizzato questa variazione della velocità del vento, una funzione di danno precedentemente pubblicata e dati sul valore esposto per stimare che il 44% dei danni economici causati da Helene e il 45% dei danni economici causati da Milton possono essere attribuiti al cambiamento climatico. Da ciò stimano che il cambiamento climatico abbia causato quasi la metà dei danni economici diretti ai beni, come case e altri edifici, collegati agli uragani Helene e Milton nello stato della Florida.

“Anche piccole modifiche ai venti degli uragani possono causare grandi aumenti dei danni“, afferma il Dott. Nathan Sparks, ricercatore associato del Dipartimento di fisica dell’Imperial College di Londra e coautore degli studi. “Ecco perché studi di attribuzione dell’impatto come questi sono così importanti: aiutano le persone a capire che il cambiamento climatico sta già avendo un vasto effetto distruttivo”.

Impatti duraturi

Sebbene una serie di fattori aggiunga incertezza alla scoperta, poiché la funzione del danno è una semplificazione delle perdite previste per gli uragani in Florida, i ricercatori affermano che l’analisi probabilmente sottostima il costo reale degli uragani perché non cattura gli impatti economici duraturi come la perdita di produttività e il peggioramento delle condizioni di salute.

“La stima del contributo diretto del cambiamento climatico ai danni è solo una piccola istantanea di quanto la Florida pagherà per gli uragani Helene e Milton“, afferma la Dott.ssa Emily Theokritoff del Grantham Institute. “Dalla perdita di produttività ai sistemi sanitari sotto sforzo alle infrastrutture danneggiate, gli impatti economici si faranno sentire per anni”.

