Uragano Helene, almeno 215 morti negli USA: ricerche difficilissime tra la devastazione | FOTO

Le ricerche delle vittime causate dell’uragano Helene sono entrate nella seconda settimana oggi, mentre le squadre di soccorso e i volontari esausti hanno continuato a lavorare per lunghe giornate, superando strade dissestate, linee elettriche abbattute e frane, per raggiungere gli isolati e i dispersi. “Sappiamo che questi sono tempi duri, ma sappiate che stiamo arrivando”, ha affermato Quentin Miller, sceriffo della contea di Buncombe, nel North Carolina. “Stiamo arrivando per prendervi. Stiamo arrivando per raccogliere la nostra gente“.

Con almeno 215 vittime, Helene è già l’uragano più mortale ad aver colpito gli Stati Uniti continentali da Katrina nel 2005, e decine o forse centinaia di persone risultano ancora disperse. Circa la metà delle vittime si è verificata nel North Carolina, mentre decine di altre persone sono state uccise nel South Carolina e in Georgia.

Nella sola contea di Buncombe, la sera di giovedì 3 ottobre sono state confermate 72 vittime, ha detto Miller. Buncombe comprende il centro turistico di Asheville, la città più popolosa della regione. Tuttavia, lo sceriffo nutre la speranza che molti dei dispersi siano ancora vivi. Il suo messaggio per loro: “la vostra sicurezza e il vostro benessere sono la nostra massima priorità. E non ci fermeremo finché non sarete al sicuro e non sarete accuditi”.

La difficoltà delle ricerche

Ora, a più di una settimana da quando la tempesta si è abbattuta sulla costa del Golfo della Florida, la mancanza di servizi telefonici ed elettrici continua a ostacolare gli sforzi per contattare i dispersi. Ciò significa che le squadre di ricerca devono avanzare a fatica tra le montagne per scoprire se i residenti sono al sicuro. Lungo il fiume Cane nelle Blue Ridge Mountains del North Carolina occidentale, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco volontari di Pensacola ha dovuto farsi strada tra gli alberi in cima a una valle ieri, quasi una settimana dopo che un muro d’acqua l’aveva travolta. Pensacola, che si trova a pochi chilometri dal Monte Mitchell, il punto più alto a est del fiume Mississippi, ha perso un numero imprecisato di persone, ha detto Mark Harrison, direttore sanitario del Dipartimento.

Vicino al confine dello stato del Tennessee, le squadre stanno finalmente iniziando a raggiungere le strade secondarie dopo aver liberato le strade principali, ma ciò ha portato con sé una nuova serie di sfide. Le strade più piccole si snodano tra tornanti e attraversano piccoli ponti che possono essere difficili da percorrere anche con le migliori condizioni meteo. “Tutto va bene e poi si arriva a una curva e la strada non c’è più e c’è un grande burrone o il ponte non c’è più”, ha detto Charlie Wallin, un commissario della contea di Watauga. “Possiamo arrivare solo fino a un certo punto“. Ogni giorno ci sono nuove richieste di controllare qualcuno di cui non si hanno ancora notizie, ha detto Wallin. Quando finiranno le ricerche è difficile dirlo. “Speri di essere più vicino, ma è ancora difficile saperlo”, ha detto.

L’elettricità viene ripristinata lentamente e il numero di case e aziende senza corrente è sceso sotto 1 milione ieri per la prima volta dallo scorso fine settimana, secondo poweroutage.us. La maggior parte delle interruzioni si verifica nelle Caroline e in Georgia, dove Helene ha colpito dopo aver toccato terra in Florida il 26 settembre come uragano di categoria 4.

La visita di Biden

Il Presidente Joe Biden ha sorvolato la devastazione provocata dall’uragano Helene nel North e South Carolina mercoledì 2 ottobre; poi si è recato anche in Florida e Georgia. L’amministrazione ha annunciato un impegno federale a pagare il conto per la rimozione dei detriti e le misure di protezione di emergenza per sei mesi nel North Carolina e tre mesi in Georgia. Il denaro servirà per affrontare gli impatti delle frane e delle inondazioni e coprirà i costi dei primi soccorritori, delle squadre di ricerca e soccorso, dei rifugi e delle forniture di cibo.

Il vicepresidente Kamala Harris volerà domani in North Carolina, lo stato più colpito dall’uragano Helene. La visita segue la tappa di mercoledì in Georgia, altro stato danneggiato da Helene.

