Uragano Helene, bilancio sale a 166 morti negli USA e oggi arriva Biden

E’ salito a 166 negli Stati Uniti il numero delle vittime causate dall’uragano Helene. Si tratta del secondo uragano più mortale che ha colpito gli Usa negli ultimi 50 ani dopo Katrina nel 2005 che uccise almeno 1.833 persone. Oggi Joe Biden visiterà North e South Carolina, mentre la sua vice Kamala Harris, candidata presidenziale dem, farà tappa in Georgia, dove è già sbarcato lunedì Donald Trump. North Carolina e Georgia sono due degli stati più colpiti da Helene, ma sono anche due cruciali stati in bilico nelle elezioni di novembre.

Il governo federale deve garantire una risposta “robusta e aggressiva” alla devastazione causata in diversi Stati dall’uragano Helene. Lo ha detto il senatore J.D. Vance, candidato repubblicano alla vicepresidenza degli Usa, durante il dibattito in corso sull’emittente “Cbs” con il suo avversario democratico, il governatore del Minnesota, Tim Walz. “Si tratta di una tragedia incredibile: il governo federale deve fare il suo lavoro e dare una risposta robusta e aggressiva per aiutare a ricostruire le nostre comunità“, ha detto, aggiungendo che durante la presidenza di Donald Trump il governo metteva i cittadini al primo posto.

