Uragano Helene, negli USA 130 morti e 600 dispersi. Biden: “è colpa del cambiamento climatico”

E’ salito ad almeno 130 morti il bilancio dell’Uragano Helene che si è abbattuto sugli Stati Uniti, mentre circa 600 persone risultano ancora disperse ad Asheville, nella Carolina del Nord. Lo riporta la Cnn. Secondo la consigliera per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Liz Sherwood-Randall, ‘‘i dati che abbiamo a disposizione ora ci dicono che potrebbero esserci fino a 600 vite perse. Ma non abbiamo alcuna conferma. Sappiamo che ci sono 600 persone disperse o scomparse e che il lavoro continua“. Nel corso di una conferenza stampa, Sherwood-Randall ha spiegato che ‘‘è possibile che purtroppo aumenterà il numero delle persone che sono morte“.

Gli stati maggiormente colpiti dall’Uragano sono stati la Carolina del Nord con 56 morti e la Carolina del Sud con 30 morti, mentre in Georgia se ne registrano 25. Seguono la Florida con 11 morti, il Tennessee con sei e la Virginia con due. Domani il presidente americano Joe Biden sarà in Carolina del Nord, come ha annunciato lui stesso nelle scorse ore dopo un colloquio con il governatore dello stato, Roy Cooper.

L’Uragano Helene entra nella campagna elettorale USA: parole forti tra Trump e Harris

Con un bilancio provvisorio di 130 morti e la devastazione del sud-est degli Stati Uniti, l’uragano Hélène è entrato nella campagna presidenziale, con Donald Trump che ha attaccato la gestione del disastro da parte dell’amministrazione Biden. L’entità dei danni causati dall’uragano, che ha colpito la Florida giovedì sera prima di attraversare altri Stati, rimane difficile da stabilire. Diverse aree rimangono inaccessibili e prive di rete telefonica ed elettrica. Centinaia di persone risultano ancora disperse in seguito al maltempo, seguito da inondazioni improvvise. La Georgia e la Carolina del Nord, due Stati particolarmente colpiti da questa catastrofe naturale, sono tra i sette Stati cardine che potrebbero influenzare le elezioni presidenziali del 5 novembre.

Donald Trump ha visitato lunedì Valdosta, una comunità colpita dal disastro in Georgia. Il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali di novembre si è impegnato a “portare molte forniture di soccorso, tra cui carburante, attrezzature e acqua” a chi ne ha bisogno. Ha annunciato di aver chiesto a Elon Musk, il capo di SpaceX a cui è molto legato, di distribuire il suo servizio internet satellitare Starlink nella regione. “Lo Stato federale non è reattivo”, ha sbottato l’ex presidente, che in precedenza aveva accusato il governo e le autorità democratiche della Carolina del Nord di “non aiutare deliberatamente le persone nelle aree repubblicane“. “Sta mentendo”, ha replicato un virulento Joe Biden. “Quello che mi fa arrabbiare è che insinua che non stiamo facendo tutto il possibile. Non è vero ed è irresponsabile”. Il presidente uscente Joe Biden ha messo da parte le critiche dei repubblicani sulla sua gestione della crisi. “Ho passato almeno due ore al telefono ieri, come il giorno prima”, ha replicato, assicurando che le autorità federali sarebbero state “presenti per tutto il tempo necessario“. Il democratico ha anche annunciato che mercoledì si recherà in North Carolina. In precedenza aveva indicato che non avrebbe viaggiato fino a quando questo avrebbe potuto disturbare le operazioni di soccorso.

Indossando il suo solito berretto rosso, Donald Trump ha anche preso di mira direttamente la sua rivale democratica Kamala Harris, criticandola per essere “fuori città, in campagna elettorale”, prima di affermare lui stesso che non era il momento “di parlare di politica”. Tuttavia, la vicepresidente ha cancellato gli eventi della campagna elettorale per tenere un incontro sul disastro lunedì e ha annunciato che si sarebbe recata sul posto a breve. Negli Stati colpiti, i soccorritori continuano a lavorare duramente per cercare di trovare i sopravvissuti e portare cibo alle persone colpite dal disastro, alcune delle quali sono state tagliate fuori dal resto del mondo.

Nei monti Appalachi meridionali, Hélène ha causato inondazioni improvvise, con danni impressionanti. Le immagini di Asheville, nella Carolina del Nord, mostrano quartieri cancellati dalla mappa e strade distrutte dal fiume in piena. Non essendo possibile accedere alle strade, le autorità stanno inviando aiuti, acqua e cibo per via aerea.

Per Joe Biden, “non c’è dubbio” che questa devastazione sia dovuta al cambiamento climatico che, riscaldando le acque del mare, rende più probabile una rapida intensificazione delle tempeste e aumenta il rischio di uragani più potenti, secondo gli scienziati. Lunedì sera, più di 1,6 milioni di case e aziende erano ancora senza elettricità, secondo il sito web dedicato ai blackout. “Questa è una tempesta senza precedenti”, ha dichiarato il governatore democratico della Carolina del Nord, Ray Cooper, descrivendo il “tributo emotivo e materiale indescrivibile“. Ha smentito le accuse di Donald Trump secondo cui le vittime repubblicane sarebbero state trascurate: “Se avete bisogno di aiuto, ve lo forniremo”, ha assicurato. “Se mai c’è stato un momento per unirsi e mettere da parte la politica, è questo”.

