Uragano Helene, le vittime salgono a 202: Biden in Georgia e Florida

MeteoWeb

Sale a 202 il numero delle vittime dell’uragano Helene, che la scorsa settimana si è abbattuto su sei stati del Sud degli Stati Uniti. Circa la metà dei decessi (98) si è verificata nel North Carolina, dove intere comunità sono state spazzate via dalla furia dell’acqua. Seguono South Carolina e Georgia, rispettivamente con 39 e 33 morti. Centinaia di persone sono ancora disperse e i funzionari hanno segnalato difficoltà nell’identificare alcune vittime.

Il Presidente Joe Biden si recherà oggi in Florida e Georgia per sorvolare alcune delle aree più duramente colpite dal passaggio dell’uragano. Riceverà un briefing a Keaton beach in Florida e in Georgia terrà una conferenza stampa alle 16.15 ora locale, le 22.15 in Italia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.