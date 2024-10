Uragano Kirk verso l’Europa: tanti Paesi a rischio

MeteoWeb

Il Regno Unito si sta preparando alle conseguenze dell’uragano Kirk che si sta intensificando nell’Oceano Atlantico dopo che il Met Office ha avvertito che la sua influenza creerà un periodo di tempo instabile. Secondo il servizio meteorologico britannico, la tempesta, che ha raggiunto la categoria 4 sull’Atlantico, dovrebbe portare “pioggia e vento distruttivi” a partire da metà della prossima settimana. Si prevede che Inghilterra e Galles sperimenteranno la pioggia più intensa e i venti più forti mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre.

Chris Bulmer, vice capo meteorologo del Met Office, ha affermato: “Kirk sul Nord Atlantico perderà il suo status di uragano all’inizio della prossima settimana prima di essere spazzato verso l’Europa nordoccidentale. Il sistema di bassa pressione risultante avrà ancora il potenziale per portare pioggia e venti distruttivi in alcune aree, comprese parti del Regno Unito, da metà della prossima settimana”. Il meteorologo ha aggiunto che, sebbene ci sia ancora incertezza sulla traiettoria esatta e sui tempi della tempesta, le aree di Inghilterra e Galles sono quelle più probabilmente interessate.

“Tuttavia, una traiettoria di questo sistema più a sud, che è ugualmente plausibile in questa fase, vedrebbe le condizioni più dirompenti avere un impatto sulla Francia“, ha affermato. “La necessità di allerte sarà tenuta sotto controllo nei prossimi giorni, quindi è importante rimanere aggiornati con le ultime previsioni”.

Gli uragani tendono a dissiparsi rapidamente una volta che le temperature scendono sotto i +26,5°C, ma se Kirk incontra la corrente a getto potrebbe trasformarsi in un ciclone extratropicale, causando potenzialmente ulteriori problemi per il Regno Unito.

Uragano Kirk: gli effetti attesi in Francia

La Francia subirà prima gli effetti dell’ex tempesta tropicale Joyce, diventata depressione. Poi si troverà a confrontarsi con l’arrivo dei resti dell’uragano Kirk. Dalla fine di questo weekend, i resti della tempesta Joyce, al largo delle coste irlandesi, avranno diverse conseguenze in Francia, con precipitazioni significative. Lunedì 7 ottobre, si diffonderanno gradualmente in tutto il Paese: colpiranno prima il nord-ovest, poi il sud.

Dopo questo primo episodio, dovrebbero far sentire i loro effetti i resti dell’uragano Kirk. Secondo le previsioni di La Chaîne Météo, lunedì 7 ottobre, Kirk passerà a nord delle Azzorre come tempesta di categoria 1 o 2, provocando forti piogge e grandi mareggiate su questo arcipelago e dirigendosi poi verso Regno Unito e Irlanda. Se la traiettoria non dovesse cambiare entro quella data, gran parte della Francia sarebbe esposta a pioggia e forte vento mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre.

L’intensità dei venti dipenderà da due fattori: l’approfondimento della depressione (la sua pressione minima) e soprattutto la traiettoria del passaggio del nucleo della depressione. Se si spingesse più a nord, sulle Isole Britanniche, la Francia sarebbe meno colpita, perché più lontana. Ma se circolasse a livello della Francia, il Paese subirebbe venti più forti.

La mappa del modello tedesco DWD per mercoledì 9 ottobre mostra come Kirk sarà nel Golfo di Biscaglia.

Questa mappa dell’American Hurricane Center, l’NHC, consente di visualizzare la traiettoria prevista di Kirk. Per gli uragani, oltre i tre giorni, c’è maggiore incertezza sulla traiettoria precisa, da qui il fatto che la Francia appare punteggiata. Ma questa tendenza è stata confermata da tutti i modelli meteorologici degli ultimi due giorni. Sembra confermato, quindi che il cuore della tempesta attraverserà il Paese anziché seguire il Canale della Manica, come inizialmente previsto.

Al momento resta difficile essere precisi sulle previsioni. Ma man mano che si avvicina e si fa più chiaro il passaggio dal centro della tempesta sulla Francia, le previsioni diventano sempre meno buone. Attualmente, oltre alle notevoli quantità di pioggia previste su tutto il territorio, la velocità del vento è in aumento, così come l’estensione delle aree interessate. Sull’asse che va dalla Nuova Aquitania ai confini del Nord-Est, i resti dell’uragano Kirk provocherebbero raffiche comprese tra 90 e 100km/h.

I precedenti

L’arrivo di ex uragani sulle Isole Britanniche non è raro in questo periodo dell’anno. Gli ultimi più forti sono stati Ophelia nell’ottobre 2017 e Babet nell’ottobre 2023. Più lontano, nel 1961, l’uragano Debbie colpì l’Irlanda, provocando la morte di 18 persone e danni per milioni di dollari.

Il nord-ovest della Francia è stato devastato dall’“uragano del 1987” a metà ottobre. Ma in realtà si trattava di una normale depressione atlantica che esplose al contatto con i resti di un’antica tempesta tropicale sotto l’influenza di una corrente a getto molto potente.

