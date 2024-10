Milton avanza, diventerà un uragano: dichiarato lo stato di emergenza in Florida

MeteoWeb

Il governatore della Florida ha dichiarato lo stato di emergenza: lo Stato USA, ancora alle prese con le conseguenze dell’uragano Helene, potrebbe essere colpito da un’altra grave tempesta la prossima settimana. La tempesta tropicale Milton, attualmente in formazione nel Golfo del Messico occidentale, si intensificherà fino a diventare un uragano mentre si dirige verso la Florida, a metà della prossima settimana, secondo quanto ha riferito il National Weather Service.

In base al suo tragitto, Milton potrebbe aggravare la situazione nelle aree della costa occidentale della Florida, già pesantemente colpite da Helene. Quest’ultimo aveva devastato la costa il 26 settembre, raggiungendo la 4ª categoria con venti fino a 225 km/h. Dopo avere toccato terra, Helene ha attraversato Georgia, Carolina del Sud e Carolina del Nord, causando inondazioni storiche e provocando almeno 220 vittime, secondo un bilancio dell’AFP.

In Florida, Helene ha lasciato dietro di sé almeno 14 morti. In previsione dell’arrivo di Milton, il governatore Ron DeSantis ha dichiarato un nuovo stato di emergenza in 35 contee.

