Uragano Milton, Biden: “danni stimati in 50 miliardi di dollari”

Il bilancio delle vittime dell’uragano Milton è salito ad “almeno 16“. Lo riporta la CNN, che registra una nuova vittima nella contea di Orange, alle porte di Orlando. Un uomo di 60 anni, uscito di casa per pulire le strade danneggiate, è stato trovato morto dopo aver calpestato una linea elettrica crollata, secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Orange all’emittente.

Milton ha causato danni in Florida per 50 miliardi di dollari, ha affermato il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando con i giornalisti dopo un briefing alla Casa Bianca sulla risposta all’uragano. “Gli esperti stimano che abbia causato danni per circa 50 miliardi di dollari”, ha dichiarato il Presidente.

Domenica 13 ottobre, Joe Biden si recherà in Florida nei luoghi colpiti dall’uragano Milton, riferisce la Casa Bianca in una nota.

