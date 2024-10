L’Uragano Milton ha toccato terra in Florida: scia di devastazione tra tornado e inondazioni, ci sono vittime | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’uragano Milton, “la tempesta del secolo”, ha toccato terra nella Tampa Bay, nella Florida sudoccidentale che si affaccia sul Golfo del Messico. Ha effettuato il landfall come uragano di 3ª categoria (su una scala di 5), preceduto da diversi tornado, con venti a quasi 200 km/h, piogge torrenziali, inondazioni sino a 4 metri. Dopo avere toccato terra, Milton ha perso potenza ed è sceso a 2ª categoria, rimanendo molto pericoloso.

Uragano Milton, decine di tornado e vittime in Florida

Almeno 19 tornado sono stati segnalati nella Florida centrale e meridionale poche ore prima che l’uragano Milton toccasse terra a Siesta Key, sulla costa occidentale della Florida.

Alcune persone sono morte in una comunità di pensionati (lo Spanish Lakes Country Club) nella contea di St. Lucie, sulla costa orientale della Florida, a causa di un tornado che si è abbattuto sulla zona prima dell’arrivo dell’uragano Milton. Lo sceriffo capo di St. Lucie, Keith Pearson, ha riferito che al momento non è ancora possibile stabilire il numero esatto delle persone morte e che le squadre di emergenza hanno avviato delle operazioni di soccorso. “Abbiamo decine di case nella contea di St. Lucie che sono state danneggiate, alcune delle quali in modo catastrofico“, ha affermato un portavoce della contea di St. Lucie.

Gravi danni e blackout

I danni provocati dall’uragano Milton nelle scorse ore sono innumerevoli. La situazione nell’area di Tampa è di grave emergenza poiché St. Petersburg ha registrato oltre 41 cm di pioggia, spingendo il National Weather Service a lanciare l’allarme alluvioni lampo. Il Tropicana Field, la sede dei Tampa Bay Rays a St. Petersburg, sembra essere gravemente danneggiato.

Più di 2 milioni di case e aziende sono senza elettricità in Florida, secondo poweroutage.us, che tiene traccia dei report dei servizi di pubblica utilità. Il numero più alto di interruzioni si è verificato nella contea di Hardee, così come nelle contee vicine di Sarasota e Manatee.

Le forti piogge potrebbero causare inondazioni nell’entroterra lungo fiumi e laghi mentre Milton attraversa la penisola della Florida come un uragano, per poi emergere nell’Oceano Atlantico. Si prevede che colpirà la densamente popolata area di Orlando.

La tempesta si è abbattuta su una regione ancora in ginocchio dopo che l’uragano Helene ha allagato strade e case nella Florida occidentale e ha causato almeno 230 morti nel Sud.

