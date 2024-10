L’Uragano Milton minaccia la Florida: lo Stato USA si prepara ad evacuazioni di massa

MeteoWeb

La Florida si prepara per quello che potrebbe essere il più grande piano di evacuazione degli ultimi 7 anni, mentre l’uragano Milton si avvicina minacciosamente alle principali aree metropolitane dello Stato USA, tra cui Tampa e Orlando. L’uragano, in costante rafforzamento, è attualmente a circa 370 km a Ovest-Nord/Ovest di Progreso, in Messico, e a 1.235 km da Tampa, con venti sostenuti di 150 km/h. Le previsioni indicano che Milton potrebbe colpire la baia di Tampa entro mercoledì, spostandosi successivamente verso l’Atlantico attraverso la Florida centrale.

L’uragano Milton potrebbe replicare l’evacuazione di massa del 2017, quando oltre 7 milioni di persone vennero evacuate per l’uragano Irma. Le strade intasate e la mancanza di carburante causarono frustrazione tra i residenti. Questa volta, tuttavia, le autorità stanno pianificando con maggiore precisione: Kevin Guthrie, direttore della Divisione di Gestione delle Emergenze della Florida, ha dichiarato che sono in corso preparativi per garantire rifornimenti di carburante e punti di ricarica per veicoli elettrici lungo le principali rotte di evacuazione.

Il governatore Ron DeSantis ha esortato i cittadini delle zone costiere e delle isole-barriera a prepararsi per un possibile ordine di evacuazione. “Non credo ci sia alcun scenario in cui non subiremo impatti significativi,” ha dichiarato, sottolineando l’importanza di avere scorte alimentari e acqua per almeno una settimana.

L’uragano Milton, potenzialmente uno dei più devastanti della stagione, rappresenta una seria minaccia per una regione già gravemente danneggiata dall’uragano Helene. I preparativi per Milton includono il coinvolgimento di oltre 4mila soldati della Guardia Nazionale e una massiccia operazione di rimozione dei detriti, mentre le autorità federali assicurano che l’assistenza sarà garantita prima e dopo l’impatto.

