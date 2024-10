Uragano Milton, scia di morti e devastazione in Florida: il bilancio si aggrava | FOTO

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime dell’uragano Milton è salito ad almeno 16 persone: è quanto hanno reso noto i funzionari della Florida aggiungendo che oltre 2 milioni di famiglie e imprese sono senza elettricità. Molte aree della Florida colpite dalla tempesta sono ancora sommerse dal fango. “Ci sono luoghi in cui l’acqua continua a salire“, ha affermato il governatore Ron DeSantis. Anche se la tempesta è stata “significativa per fortuna questo non è stato lo scenario peggiore“, ha precisato. In un briefing alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che gli esperti hanno stimato il costo dei danni causati dalla tempesta a 50 miliardi di dollari. Biden domenica sarà sui luoghi colpiti dall’uragano.

L’uragano Milton: distruzione in Florida tra inondazioni e tornado

Le operazioni di pulizia sono in corso mentre i residenti stanno rientrando nelle loro case, dopo che l’uragano Milton si è abbattuto sulla Florida. La tempesta ha generato tornado, ha causato blackout che hanno colpito milioni di persone, danneggiato case e portato a centinaia di salvataggi. Tuttavia, la tempesta non è stata così grave come si temeva. Milton ha infierito sulla Florida mercoledì sera ora locale mentre l’area colpita stava ancora affrontando i danni causati dal devastante uragano Helene.

Milton ha effettuato il landfall mercoledì sera come tempesta di 3ª categoria vicino a Siesta Key, un’isola barriera di spiagge di sabbia bianca sulla costa del Golfo. La tempesta ha toccato terra a circa 110 km a Sud dell’area di Tampa Bay, risparmiando alla zona densamente popolata un colpo diretto. Mentre la tempesta attraversava la Florida fino all’Oceano Atlantico, ha abbattuto linee elettriche e alberi e allagato alcuni quartieri. Ancora prima di toccare terra, ha generato numerosi tornado.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.