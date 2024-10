L’uragano Milton in numeri: un tornado EF3, quasi 500mm di pioggia e una “blowout tide”

MeteoWeb

L’uragano Milton ha toccato terra vicino a Siesta Key, in Florida, alle 20:30 locali di mercoledì 9 ottobre. La tempesta ha lasciato senza corrente milioni di persone in Florida e ha causato almeno 14 morti, secondo gli ultimi dati. Mentre i residenti raccolgono i pezzi, ecco alcuni dei numeri sbalorditivi associati al distruttivo uragano Milton, raccolti da AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.

160-180 miliardi di danni

Milton passerà alla storia come una delle tempeste più distruttive e impattanti nella storia della Florida, insieme ai danni totali stimati e alle perdite economiche di 225-250 miliardi di dollari dell’uragano Helene di solo due settimane prima, che hanno causato danni significativi dalla costa del Golfo della Florida agli Appalachi meridionali, dove si sono verificate inondazioni catastrofiche. AccuWeather stima in via preliminare che il danno totale e la perdita economica dello storico uragano Milton andranno da 160 miliardi a 180 miliardi di dollari.

45 segnalazioni di tornado, un EF3

Gli uffici del National Weather Service (NWS) in Florida hanno emesso 126 allerte per tornado all’avvicinarsi dell’uragano Milton. Sono stati segnalati 45 tornado allo Storm Prediction Center. Un tornado ha ucciso diverse persone a St. Lucie sulla costa orientale della Florida. Un altro tornado vicino a Palm Beach Gardens sulla costa orientale dello stato è stato valutato in via preliminare EF3 dall’NWS.

Il detentore del record di tornado generati da un uragano è l’uragano Ivan del 2004, con 120 trombe d’aria. Nel 2023, l’uragano Beryl ha generato 68 tornado.

Quinto uragano a toccare terra

L’uragano Milton è il quinto uragano a toccare terra sulla costa del Golfo in questa stagione, dopo Beryl, Debby, Francine e Helene. Anche le stagioni degli uragani del 2005 e del 2020 ne hanno avuti cinque. Solo l’anno 1886 ne ha avuti di più, con sei uragani che hanno toccato terra nel Golfo in quella stagione.

Milton è il terzo uragano a colpire lo stato della Florida quest’anno. Nessun altro anno registrato ne ha più di tre. Dopo una pausa iniziale, la stagione degli uragani atlantici del 2024 è ora al di sopra della norma sotto tutti gli aspetti, evidenziano gli esperti di AccuWeather.

3,5 milioni di persone senza elettricità

Sebbene la maggior parte dei clienti in Florida che hanno perso l’elettricità dall’uragano Helene sia stata ripristinata prima dell’arrivo di Milton, 100.000 clienti avevano perso l’elettricità in Florida a causa della nuova tempesta entro la mattina di mercoledì 9 ottobre. Mentre l’uragano Milton si avvicinava alla costa, i numeri sono aumentati: 2,5 milioni di persone avevano perso l’elettricità entro mezzanotte. Giovedì mattina le interruzioni superavano i 3,5 milioni. Le contee di Hardee e Highlands hanno riferito che quasi il 100% dei clienti era rimasto al buio.

14 morti

In seguito all’uragano Milton, il bilancio delle vittime è salito ad almeno 14 persone. La contea di St. Lucie sulla costa atlantica della Florida ha confermato cinque morti, attribuite ai tornado che hanno toccato terra durante la tempesta, ha riferito WPBF News. A St. Petersburg, la Polizia ha confermato due morti legate alla tempesta. Anche la contea di Volusia ha segnalato vittime.

Quasi 500mm di pioggia

All’aeroporto Albert Whitted di St. Petersburg, sono caduti 479mm di pioggia durante l’uragano Milton. In appena un’ora, il pluviometro ha registrato 129mm, un tasso di precipitazioni estremamente raro. Mentre Milton si spostava attraverso la Florida, un pluviometro AccuWeather/Ambient Weather ha registrato 423mm a Lakeland, 50km a nord-est di Tampa.

Storm surge

Lo storm surge (innalzamento di marea) a Naples, in Florida, ha raggiunto 1,76 metri sopra la marea normale, quasi 30cm più alta dell’uragano Helene il 26 settembre e quasi 91cm sopra l’uragano Debby il 4 agosto. A Fort Myers, il misuratore è salito a 1,60 metri, leggermente sopra la cresta raggiunta durante l’uragano Helene a 1,56 metri, ma al di sotto del record di 50 anni di 2,2 metri, stabilito dall’uragano Ian il 28 settembre 2022.

Anti-storm surge

Mentre l’acqua si è alzata nella baia di Tampa, un misuratore di marea appena a nord del punto di landfall della tempesta dove i venti provenivano da terra, ha sperimentato un anti-storm surge, detta anche “blowout tide”, ossia una bassa marea estrema. Ciò accade quando i forti venti di una tempesta tropicale o di un uragano soffiano dalla terraferma anziché dall’oceano, spingendo temporaneamente l’acqua nelle baie verso il mare. Il livello dell’acqua è sceso a quasi 1,5 metri sotto il normale mentre i venti spingevano l’acqua nella baia verso l’Oceano Atlantico.

Raffica di vento a 169km/h

La raffica di vento più forte registrata durante la tempesta è stata di 169km/h presso una stazione meteorologica WeatherFlow nel Canale di Egmont, a sud-ovest di St. Petersburg. Gli aeroporti di Bradenton e St. Petersburg hanno raggiunto raffiche rispettivamente di 164 e 162km/h.

Pressione di 902hPa

La pressione centrale dell’uragano Milton è scesa a 902hPa l’8 ottobre, diventando il quinto uragano più forte mai osservato nel bacino atlantico e il secondo più basso per questa fine dell’anno. Si stima che i venti sostenuti di Milton siano stati pari a 290km/h: solo cinque uragani atlantici hanno avuto venti stimati più forti di quelli di Milton.

