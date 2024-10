L’uragano Oscar si è formato al largo delle Bahamas | MAPPE

MeteoWeb

L’uragano Oscar si è formato oggi al largo delle Bahamas, ha affermato il National Hurricane Center (NHC) di Miami, che l’ha definita una tempesta “piccola“. I venti massimi sostenuti della tempesta sono stati registrati a 130km/h, con raffiche più forti. Il suo centro era situato circa 260 chilometri a est-sudest delle Bahamas sudorientali e circa 755 chilometri a est di Camaguey, a Cuba.

Il governo delle Bahamas ha emesso un’allerta per uragano per le isole Turks e Caicos e le Bahamas sudorientali. Il governo di Cuba ha emesso un’allerta uragano per le province di Guantanamo, Holguin e Las Tunas.

Tempesta tropicale Nadine

Ore prima, la tempesta tropicale Nadine si era formata al largo della costa caraibica meridionale del Messico. Si sta spostando verso l’entroterra attraverso il Belize. Piogge intense e condizioni di tempesta tropicale sono in atto su parti del Belize e della Penisola dello Yucatan. Un’allerta per tempesta tropicale è in vigore per Belize City e da Belize a Cancun, inclusa Cozumel.

Il centro uragani ha affermato che Nadine si trovava circa 35 chilometri a est di Belize City. I suoi venti massimi sostenuti sono di 85km/h. Si prevede che Nadine si sposti attraverso il Belize, il Guatemala settentrionale e il Messico meridionale fino a domenica 20 ottobre, ha aggiunto il centro.

