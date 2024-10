Uragano Oscar: il governo di Cuba annuncia l’avvio della ricostruzione del distretto di Guantanamo

MeteoWeb

La popolazione di Guantanamo denuncia negligenza e abbandono da parte del governo cubano di Miguel Diaz-Canel dopo il passaggio dell’uragano Oscar, che ha devastato la zona orientale dell’isola. Mentre i media ufficiali comunicano l’invio di aiuti per la ricostruzione e un ponte aereo organizzato dalle Forze Armate per trasportare alimenti e donazioni nelle aree isolate, molti residenti lamentano interventi insufficienti.

Il presidente Diaz-Canel ha presieduto una riunione di gabinetto per la gestione dell’emergenza, ma più di 70 persone risultano ancora disperse e non sono incluse nelle liste ufficiali. Il regista Daniel Ross Diéguez, in testimonianze riportate dal portale 14yMedio, ha affermato che il Consiglio di Difesa non ha reagito tempestivamente, venendo sorpreso dall’esondazione della diga avvenuta di notte. Diéguez sostiene che molte vite si sarebbero potute salvare con una risposta più rapida. Inoltre, un blackout elettrico nelle ore precedenti ha ostacolato la diffusione di informazioni sul passaggio dell’uragano, aggravando la situazione a Guantanamo.

