L’uragano Oscar tocca terra alle Bahamas e si dirige verso Cuba | FOTO

L’uragano Oscar ha toccato terra questa mattina (ora locale) nelle Bahamas sudorientali e si sta dirigendo verso Cuba, recentemente assediata da un enorme blackout. Il National Hurricane Center (NHC) di Miami ha affermato che il centro della tempesta è arrivato sull’isola di Great Inagua. Si prevede che produrrà un pericoloso storm surge (innalzamento di marea) che potrebbe tradursi in significative inondazioni costiere nella zona e in altre aree delle Bahamas sudorientali.

Sono previste precipitazioni da 50 a 100mm, con aree isolate che riceveranno fino a 150mm. I meteorologi hanno affermato che sono previste precipitazioni da 130 a 250mm nella parte orientale di Cuba fino a martedì 22 ottobre, con alcune località isolate che potrebbero ricevere fino a 380mm.

Oscar si è formato sabato 19 ottobre al largo della costa delle Bahamas e ha sfiorato le isole Turks e Caicos a sud. Il National Hurricane Center in precedenza aveva definito la tempesta “di piccole dimensioni”, ma oggi sono comunque in vigore allerte uragano per le Bahamas sudorientali e parti di Cuba. I venti massimi sostenuti della tempesta sono stati registrati a 130km/h con raffiche più forti. Il suo centro si trovava circa 240 chilometri a est-nordest di Guantanamo, a Cuba. La tempesta si sta dirigendo verso ovest a 19km/h e si prevede che raggiunga Guantanamo o Holguin, a Cuba, nel pomeriggio locale di oggi con la forza di un uragano.

L’arrivo dell’uragano Oscar avviene mentre Cuba cerca di riprendersi dal suo peggior blackout degli ultimi due anni, che ha lasciato milioni di persone senza elettricità per due giorni. Ieri era stato ripristinato un po’ di servizio elettrico.

Philippe Papin del National Hurricane Center ha detto che era un po’ inaspettato che Oscar diventasse un uragano ieri. “Purtroppo il sistema ci ha un po’ sorpresi”, ha detto Papin.

Ore prima la tempesta tropicale Nadine si era formata al largo della costa caraibica meridionale del Messico. È degenerata in una depressione tropicale mentre si spostava sulla terraferma.

