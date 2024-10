USA, crolla molo in Georgia: almeno 7 morti

MeteoWeb

Almeno 7 persone sono morte e altre 8 sono state ricoverate in ospedale in Georgia: una parte di un molo è crollata sull’Isola di Sapelo. L’incidente è avvenuto durante una celebrazione autunnale della piccola comunità Gullah-Geechee, discendenti di schiavi africani. Il portavoce del Dipartimento delle Risorse Naturali, Tyler Jones, ha dichiarato che una passerella del molo è crollata, facendo cadere circa 20 persone in acqua. Tra i morti, un cappellano dello stesso dipartimento.

Le squadre di soccorso, tra cui la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco della Contea di McIntosh e altri enti, hanno utilizzato elicotteri e sonar per la ricerca dei dispersi. Le cause del crollo rimangono ignote e un gruppo di ingegneri inizierà le indagini a breve.

Il governatore della Georgia, Brian Kemp, ha espresso il suo cordoglio e chiesto preghiere per le vittime, mentre il Presidente Biden ha offerto supporto federale. Sapelo Island, nota per la sua storia e cultura unica, è accessibile solo via barca e ospita ogni anno il Cultural Day, un evento per preservare le radici storiche della comunità.

