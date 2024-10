USA, nuovi record giornalieri in estate di elettricità a gas naturale: i motivi dell’aumento della produzione

MeteoWeb

Secondo l’Hourly Electric Grid Monitor dell’Eia (Energy Information Administration americana), il 2 agosto 2024 le centrali elettriche a gas naturale degli Stati Uniti hanno generato oltre 7 milioni di megawattora (MWh) di elettricità, rappresentando quasi la metà di tutta l’elettricità generata negli Usa contigui quel giorno. Il 2 agosto 2024, negli Stati Uniti sono stati generati 7,1 milioni di MWh di elettricità a gas naturale, il 6,8% in più rispetto al record dell’estate precedente stabilito il 28 luglio 2023.

Nove dei dieci giorni con la maggiore produzione di elettricità a gas naturale negli Stati Uniti mai registrata si sono verificati nell’estate del 2024; di questi, sei si sono verificati nell’agosto 2024. La produzione complessiva di elettricità per l’estate (giugno-agosto) del 2024 è aumentata del 3% rispetto all’estate del 2023. Anche la media giornaliera per la produzione di elettricità a gas naturale per l’estate è aumentata del 3% a 5,9 milioni di MWh.

I nuovi record giornalieri in estate

Tra i motivi dell’aumento della produzione di energia elettrica a gas naturale negli Stati Uniti figurano il clima più caldo, i bassi prezzi del gas naturale, l’aggiunta di nuova capacità di generazione a ciclo combinato e l’aumento dei fattori di capacità dei generatori. Negli ultimi anni, l’equilibrio delle fonti di generazione di elettricità negli Stati Uniti, soprattutto in estate, si è spostato verso più fonti rinnovabili e gas naturale e meno carbone.

Con l’aumento della capacità di generazione di elettricità da fonti rinnovabili, il gas naturale viene utilizzato sempre di più per bilanciare la natura intermittente dell’elettricità prodotta da vento e sole. Dal 2014, la quota di generazione di elettricità statunitense da gas naturale in estate è aumentata ogni anno tranne il 2021, passando dal 29% nel 2014 al 45% nel 2024, specifica l’Eia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.