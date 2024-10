Vaiolo delle scimmie: superata la soglia delle mille vittime in Africa

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime causate dal vaiolo delle scimmie in Africa ha superato quota 1.100. A dare l’annuncio è stato Jean Kaseya, direttore generale del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie del continente, che ha evidenziato come gli ultimi 50 decessi siano stati registrati solo nell’ultima settimana.

Kaseya ha sottolineato la gravità della situazione, che interessa attualmente 18 delle 55 nazioni africane. “Stiamo ancora combattendo con questa epidemia“, ha dichiarato Kaseya, evidenziando come la minaccia sia lontana dall’essere risolta. “Non vogliamo vedere colpiti tutti i paesi africani“, ha aggiunto, sottolineando la necessità di intervenire tempestivamente per evitare un ulteriore peggioramento.

Secondo Kaseya, il rischio che la malattia “andrà fuori controllo se non agiamo” è reale, e per questo ha lanciato un appello ai partner internazionali affinché mantengano i propri impegni. “Questo è il mio chiaro messaggio ai nostri partner. Riconosciamo il loro impegno, ma dobbiamo rapidamente tradurlo in denaro concreto per sostenere la risposta“, ha affermato, evidenziando come il supporto finanziario sia cruciale per arginare l’epidemia.

L’epidemia di vaiolo delle scimmie, diffusa principalmente nell’Africa subsahariana, continua a rappresentare una sfida importante per il continente, che cerca il sostegno della comunità internazionale per contrastare l’espansione del virus.

