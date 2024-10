Valle d’Aosta, crollo di massi nell’alta Valsavarenche: isolate alcune persone

MeteoWeb

Una caduta di massi si è verificata nell’alta Valsavarenche, in Valle d’Aosta. Il crollo è avvenuto “due chilometri più in basso di Pont, nessuna persona è rimasta coinvolta”, spiega il sindaco Roger Georgy. “Alcune persone sono già state riportate a valle, mentre chi è nei camper al momento resta” nella zona del campeggio, in fondo alla vallata: si tratta di “cinque o sei persone“. La strada regionale è chiusa al transito in corrispondenza del piazzale di partenza per il rifugio Chabod.

I primi sopralluoghi tecnici – comunica il Dipartimento regionale della Protezione Civile – sono già in corso e “per meglio definire la situazione, un sorvolo in elicottero della zona del distacco è programmato per domani mattina”.

