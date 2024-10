Venere sorprende: fosfina e ammoniaca nelle nubi accendono l’ipotesi di vita

MeteoWeb

Venere, spesso descritto come uno dei pianeti più inospitali del Sistema Solare, si distingue per le sue condizioni estremamente avverse: temperature superficiali che raggiungono i 467 gradi Celsius e un’atmosfera densa composta da nuvole di acido solforico. Tuttavia, recenti studi hanno sollevato nuove ipotesi sorprendenti sulla possibilità di vita in questo ambiente apparentemente invivibile. Gli scienziati hanno recentemente individuato tracce di fosfina e ammoniaca nelle nubi di Venere. Queste sostanze, sulla Terra, sono comunemente associate a processi biologici, suscitando l’interesse della comunità scientifica per le loro potenziali implicazioni.

In particolare, la presenza di questi composti potrebbe suggerire la creazione di micro-zone abitabili nell’atmosfera venusiana, dove potrebbero sopravvivere forme di vita estremofile. Questi organismi, simili ai batteri che prosperano in ambienti estremi sulla Terra, potrebbero trovare rifugio nelle parti più temperate delle nubi di Venere, sfidando le condizioni infernali della superficie.

Il dottor Dave Clements, docente di astrofisica presso l’Imperial College di Londra, ha ipotizzato che, se Venere in passato avesse attraversato una fase caratterizzata da un clima più mite e umido, la vita potrebbe essersi adattata al successivo riscaldamento globale incontrollato. Con il peggioramento delle condizioni planetarie, eventuali forme di vita avrebbero cercato rifugio nell’atmosfera, l’unica area che potrebbe aver mantenuto condizioni più tollerabili. Le nuvole, infatti, potrebbero rappresentare l’ultima nicchia abitabile del pianeta.

Sebbene queste ipotesi siano estremamente affascinanti, è importante sottolineare che le rilevazioni attuali sono ancora preliminari. Ulteriori studi saranno fondamentali per confermare o confutare la presenza di fosfina e ammoniaca e per capire meglio i processi chimici che potrebbero essere all’opera nell’atmosfera venusiana. Questi composti potrebbero infatti derivare da reazioni chimiche non ancora comprese, senza coinvolgimento di forme di vita.

Indipendentemente dall’esito finale, queste scoperte hanno riacceso l’interesse scientifico per Venere, un pianeta che potrebbe rivelare sorprese inattese. Le future missioni spaziali, insieme alle indagini scientifiche in corso, potrebbero fare luce su un passato potenzialmente più abitabile e su eventuali tracce di vita nell’atmosfera di questo enigmatico pianeta.

