Venezia al centro dell’economia dell’idrogeno: il Venice Hydrogen Forum

Il 18 e 19 ottobre 2024, Venezia si trasformerà nel cuore pulsante della discussione globale sull’energia pulita con il Venice Hydrogen Forum, un evento internazionale che pone l’accento sul futuro dell’economia dell’idrogeno. Organizzato congiuntamente dalla Green Hydrogen Organisation (GH2) e dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (Vsf), con il supporto di Eni e Snam, il forum riunirà leader del settore energetico, istituzioni governative e finanziarie, e rappresentanti del Nord Africa, Europa e Medio Oriente. Tra i partecipanti di spicco, è confermata la presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, a dimostrazione dell’impegno dell’Italia verso una transizione energetica più sostenibile.

Venezia e il bacino del Mediterraneo: un crocevia strategico per l’idrogeno

Uno dei temi centrali del Venice Hydrogen Forum sarà il ruolo del Mediterraneo come hub strategico per la produzione e distribuzione di idrogeno verde. Posizionato all’incrocio tra le infrastrutture europee e i principali centri di produzione di idrogeno nel Nord Africa e in Medio Oriente, il Mediterraneo sta acquisendo sempre più rilevanza nella mappa della transizione energetica globale. Il suo potenziale di contribuire alla decarbonizzazione dell’economia è enorme, sia dal punto di vista della produzione che della distribuzione del cosiddetto “idrogeno verde“, prodotto da fonti rinnovabili.

Il forum si pone l’obiettivo di discutere e delineare le strategie per lo sviluppo di questo vettore energetico innovativo, che potrebbe rivoluzionare l’approvvigionamento energetico dell’Europa e di altre regioni limitrofe. Venezia, per la sua posizione strategica e la lunga storia commerciale, potrebbe diventare un nodo centrale in questa rete energetica globale.

Programma del forum: tavole rotonde e sessioni strategiche

L’evento sarà caratterizzato da un programma articolato in sessioni strategiche, tavole rotonde e discussioni plenarie, dove esperti e leader del settore discuteranno delle principali sfide e opportunità legate all’economia dell’idrogeno. In particolare, l’accento sarà posto sulla capacità di Venezia e del bacino del Mediterraneo di attirare investimenti e partnership internazionali per lo sviluppo di infrastrutture dedicate all’idrogeno.

Uno degli eventi più attesi del forum sarà la tavola rotonda intitolata “H2 in Venice for Regional Value Creation“, in programma per venerdì 18 ottobre alle ore 17.30. Organizzata dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, con il supporto di Edison, questa sessione sarà dedicata alle prospettive di sviluppo dell’economia dell’idrogeno nel contesto veneziano. Al centro del dibattito ci sarà la riqualificazione di Porto Marghera, una delle aree industriali storiche più importanti d’Italia, e la creazione di una catena del valore che sfrutti appieno il potenziale dell’idrogeno come vettore energetico.

L’idrogeno come chiave per il rilancio economico e sostenibile del Veneto

La riqualificazione di Porto Marghera non è solo una questione industriale, ma rappresenta una straordinaria opportunità per il rilancio socioeconomico dell’intera regione del Veneto. Il passaggio a un’economia basata sull’idrogeno potrebbe portare benefici tangibili non solo in termini di sostenibilità ambientale, ma anche in termini di occupazione e crescita economica. Le aziende del settore energetico e i partner locali sono chiamati a lavorare insieme per creare una filiera che includa la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione e l’utilizzo finale dell’idrogeno.

Le implicazioni sono vastissime: l’idrogeno potrebbe diventare una delle leve principali per la decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti, settori che attualmente rappresentano una delle maggiori fonti di emissioni di gas serra. Venezia, con il suo porto strategico e la sua connessione alle reti energetiche europee, ha tutte le carte in regola per guidare questa trasformazione. Non è solo un’opportunità per la città, ma per tutto il Nord Italia e l’intero bacino mediterraneo.

Un futuro sostenibile grazie all’idrogeno verde

Il Venice Hydrogen Forum si inserisce in un contesto internazionale sempre più attento alle problematiche legate alla sostenibilità e al cambiamento climatico. La produzione di idrogeno verde è vista come una delle soluzioni più promettenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, in particolare in settori difficili da elettrificare, come l’industria pesante e il trasporto marittimo.

Gli esperti che interverranno al forum sottolineeranno come l’idrogeno possa svolgere un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dall’Accordo di Parigi. In particolare, si discuterà della possibilità di creare partnership tra i paesi del Mediterraneo per costruire una rete di distribuzione transfrontaliera che colleghi i produttori di idrogeno verde del Nord Africa e del Medio Oriente con i consumatori europei.

