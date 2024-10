Verso lo stop definitivo alle ricerche di Giorgio Lanciotti

MeteoWeb

L’intera comunità abruzzese è in attesa di una decisione cruciale: le ricerche di Giorgio Lanciotti, l’escursionista trentenne scomparso dal 21 settembre scorso sulle cime del Gran Sasso, potrebbero essere ufficialmente interrotte. Dopo ventiquattro giorni di operazioni ininterrotte, le speranze di trovare il giovane vivo si affievoliscono sempre di più. La prefettura di Teramo dovrà decidere a breve se porre fine agli sforzi di soccorso, dato che tutti i segnali indicano che non ci sono più possibilità concrete di successo.

Un’esplorazione senza precedenti

Dal giorno della scomparsa di Giorgio Lanciotti, la macchina delle ricerche è stata attivata con forze straordinarie. Vigili del fuoco, Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), Guardia di Finanza, e una vasta gamma di risorse tecnologiche hanno messo in campo i loro migliori strumenti. Le aree battute, tra cui Calderone e Paretone, zone particolarmente impervie e difficili da raggiungere, sono state setacciate in profondità. Gli esperti affermano che ogni centimetro di terreno è stato esplorato, in alcuni casi più volte, senza però che emergessero indizi tangibili della presenza di Lanciotti. La raccolta di oggetti e attrezzature appartenute a precedenti escursionisti, recuperati nei punti più pericolosi del massiccio, dimostra quanto approfondite siano state le operazioni.

Tuttavia, nonostante l’enorme sforzo, il silenzio delle montagne sembra custodire il suo segreto, lasciando un vuoto sconfortante.

Tecnologia all’avanguardia: droni e intelligenza artificiale

Per supportare le operazioni di soccorso, è stato fatto largo uso della tecnologia. In particolare, i droni hanno sorvolato vaste aree del Gran Sasso, catturando più di duemila fotogrammi che sono stati successivamente analizzati dagli esperti, sia umani che digitali. La collaborazione con Telespazio ha permesso di impiegare anche l’intelligenza artificiale, nel tentativo di individuare dettagli potenzialmente sfuggiti all’occhio umano. Nonostante ciò, non è emerso alcun elemento rilevante per indirizzare i soccorritori verso una nuova pista.

“La precisione delle mappe georeferenziate che abbiamo utilizzato – spiega un esperto del CNSAS – ci ha permesso di escludere qualsiasi area non coperta. Abbiamo sovrapposto ogni percorso dei soccorritori ai dati topografici, e non ci sono punti che non siano stati controllati più volte.”

Nonostante l’efficacia di questi strumenti tecnologici, la conclusione è sempre la stessa: nessun segno di vita, nessuna traccia che possa far sperare in un esito positivo.

Il clima e la realtà dura della montagna

Uno dei fattori più preoccupanti che ha spinto verso la sospensione delle ricerche è stato il cambiamento climatico dell’area. Col passare dei giorni, l’abbassamento della temperatura e la discesa della quota dello zero termico sul Gran Sasso hanno creato condizioni proibitive per chiunque fosse rimasto bloccato in alta quota. Giorgio Lanciotti, al momento della scomparsa, indossava un equipaggiamento leggero, inadatto a resistere a così tante notti di freddo intenso.

“I dati meteorologici parlano chiaro – conferma uno dei responsabili dei vigili del fuoco – a queste altitudini e con l’abbassamento termico, è improbabile che qualcuno possa sopravvivere per così tanti giorni senza adeguate protezioni.”

Un momento difficile per i soccorritori e le famiglie

L’interruzione delle ricerche è sempre una decisione estremamente difficile per chi è coinvolto. I soccorritori, che per settimane hanno sfidato condizioni meteo avverse e terreni pericolosi, si trovano di fronte alla triste consapevolezza che ogni ulteriore sforzo potrebbe non cambiare la tragica sorte di Lanciotti. Ma il dolore più grande è quello della famiglia, che, giorno dopo giorno, ha vissuto nella speranza di un miracolo che, col passare del tempo, appare sempre più irrealistico.

Non è ancora stato reso noto quando la prefettura di Teramo comunicherà la decisione ufficiale, ma è probabile che, a breve, si decreterà il termine delle operazioni di ricerca. “Abbiamo fatto tutto il possibile – ribadiscono i responsabili delle squadre di soccorso – ma è giunto il momento di accettare che ogni traccia è stata esaurientemente controllata.”

Un bilancio amaro

Il bilancio delle operazioni è difficile da accettare, sia per chi ha condotto le ricerche che per la comunità di Roseto, che si è stretta attorno alla famiglia Lanciotti. Giorgio Lanciotti era un escursionista esperto, ma le montagne, con la loro forza e imprevedibilità, si sono dimostrate ancora una volta implacabili. Nonostante le moderne tecnologie e l’enorme dispiegamento di risorse, la natura, in tutta la sua grandiosità, ha messo in scacco l’uomo, ricordando quanto fragili possiamo essere di fronte ai suoi elementi.

Se la decisione di sospendere le ricerche sarà confermata, il piazzale Amorocchi di Prati di Tivo, che per oltre venti giorni è stato il centro operativo dei soccorsi, si svuoterà, lasciando spazio al silenzio. Un silenzio che risuonerà come un’eco dell’enigma irrisolto di Giorgio Lanciotti e della sua tragica scomparsa.

