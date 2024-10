Via libera ai lavori della Città dell’Aerospazio a Torino: 44 milioni di euro per un nuovo polo di ricerca

MeteoWeb

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficialmente dato il via libera ai lavori per la costruzione della Piattaforma dell’Aerospazio a Torino. Si tratta di un importante intervento che il Politecnico di Torino realizzerà all’interno dell’edificio 37 di corso Marche, ceduto in diritto di superficie all’Ateneo da Leonardo. Questo progetto costituisce il primo passo concreto verso la creazione della Città dell’Aerospazio, un’iniziativa coordinata dalla Regione Piemonte che punta a diventare un centro di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo nel settore aerospaziale.

Il nuovo polo vedrà la collaborazione di istituzioni sia pubbliche che private, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica e il trasferimento di conoscenze nell’ambito dell’industria aerospaziale. La costruzione della Piattaforma dell’Aerospazio sarà realizzata grazie a un investimento complessivo di circa 44 milioni di euro, di cui 27 milioni provenienti dai fondi interni del Politecnico di Torino. Ulteriori finanziamenti, pari a 15 milioni di euro, saranno garantiti dalla Regione Piemonte, mentre 2,5 milioni arriveranno dalla Camera di Commercio di Torino.

Il progetto si inserisce nell’”Accordo di programma per la realizzazione di centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico“, sottoscritto nel marzo del 2019, che prevede anche attività di ricerca, dimostrazione e formazione continua. Lo scopo è quello di sostenere lo sviluppo dell’industria manufatturiera 4.0 e dell’industria aerospaziale, favorendo così la crescita di un comparto strategico per l’economia regionale.

“Questa infrastruttura – ha sottolineato il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati – si colloca in un ampio quadro di investimento del Politecnico nel settore aerospaziale“. L’obiettivo è consolidare la posizione dell’Ateneo come punto di riferimento nazionale e internazionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica nel campo dell’aerospazio.

Anche l’assessore alle Attività produttive del Piemonte, Andrea Tronzano, ha ribadito l’importanza strategica del progetto: “La Regione ha sempre creduto nel comparto aerospaziale, che con un giro d’affari di oltre 8 miliardi di euro e 35mila posti di lavoro, è un settore da valorizzare e far crescere“.

La nascita della Città dell’Aerospazio rappresenta un’opportunità unica per l’intero territorio piemontese, che potrà beneficiare della creazione di nuove competenze, posti di lavoro e avanzamenti tecnologici che contribuiranno al rafforzamento dell’industria aerospaziale a livello internazionale.

