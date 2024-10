Via libera della Camera alla Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico

MeteoWeb

Via libera dell’Aula della Camera alla proposta di istituire di “una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019″. I voti favorevoli sono stati 136, i contrari 81 e 2 gli astenuti. Si stratta di una commissione monocamerale.

La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

