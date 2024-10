Viterbo, una nuova centrale solare: è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 4.000 famiglie

MeteoWeb

Prosegue la crescita di Acea Solar nel fotovoltaico, con l’entrata in produzione dell’impianto realizzato a Canino (Viterbo), con una potenza installata di 6,4 Mw. Il parco, sviluppato e costruito interamente da Acea Solar, ha una produzione attesa di circa 11 Gigawattora all’anno, in grado di fornire l’energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di circa 4.000 nuclei familiari, evitando l’emissione in atmosfera di 4.400 tonnellate all’anno di Co2 rispetto ad una equivalente produzione da fonti fossili.

L’impianto beneficia della remunerazione da parte di Terna per la partecipazione al mercato della capacità. Il parco, che si estende su una superficie di circa 11 ettari, è stato realizzato con le più avanzate tecniche di installazione, prevedendo l’utilizzo di moduli bifacciali e di un sistema ad inseguimento monoassiale, per garantire un incremento di produzione dell’impianto a parità di superficie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.