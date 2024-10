Webb e Hubble esaminano una coppia di galassie spettrali

MeteoWeb

Un’osservazione approfondita delle galassie IC 2163 e NGC 2207

Osservando con attenzione queste due galassie, si ha l’impressione che “il sangue stesse pompando attraverso la parte superiore di un viso privo di carne“. I loro nuclei brillanti, simili a occhi, emanano un “lungo, spettrale sguardo” nella profondità dell’oscurità cosmica.

Attualmente, IC 2163, la galassia più piccola a sinistra, ha solo “sfiorato” NGC 2207, la galassia a spirale a destra, milioni di anni fa, mentre “si sta lentamente strisciando” dietro di essa.

I toni macabri della coppia galattica derivano da una fusione di luce nel medio infrarosso, catturata dal telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA, e da luce visibile e ultravioletta fornita dal telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA.

Esplorando queste immagini, è possibile cercare “potenziali prove del loro ‘leggero graffio’” nei fronti d’urto, dove il materiale delle galassie potrebbe essersi scontrato. Le linee che appaiono in un rosso più brillante, comprese le “palpebre“, possono contribuire a far apparire i bracci sporgenti delle galassie, simili a vene.

Il primo incontro tra le galassie potrebbe aver provocato la distorsione dei loro bracci, creando estensioni di marea in vari punti. I minuscoli bracci a spirale che si estendono dal nucleo di IC 2163 verso il suo braccio sinistro potrebbero rappresentare un esempio di tale attività. Inoltre, sembrano “sospesi” tra i nuclei delle galassie altri viticci. Un’estensione “si allontana” dalla parte superiore della galassia più grande, dando origine a un braccio sottile e semitrasparente che sembra sporgere dallo schermo.

Entrambe le galassie vantano alti tassi di formazione stellare, come se innumerevoli “cuori individuali” svolazzassero tra i loro bracci. Ogni anno, producono l’equivalente di “due dozzine di nuove stelle delle dimensioni del Sole“, mentre la Via Lattea genera solo “due o tre nuove stelle simili al Sole all’anno“. Inoltre, queste galassie hanno ospitato ben sette supernove conosciute negli ultimi decenni, un numero notevole rispetto alla media di una ogni 50 anni nella nostra galassia. Ogni supernova ha potuto “liberare spazio” nei bracci delle galassie, riorganizzando gas e polvere, che si sono poi raffreddati, facilitando così la nascita di nuove stelle.

Per identificare le “sequenze d’azione” della formazione stellare, si possono osservare le aree blu brillanti catturate da Hubble in luce ultravioletta e le regioni rosa e bianche, principalmente evidenziate dai dati del medio infrarosso di Webb. Le aree più ampie di stelle sono definite “super ammassi stellari“. Esempi di questi possono essere cercati nel braccio a spirale più in alto che avvolge la galassia più grande, diretto a sinistra. Altre aree luminose sono i mini starburst, dove molte stelle si formano in rapida successione. Inoltre, la “palpebra” superiore e inferiore di IC 2163, la galassia più piccola a sinistra, è ricca di nuova formazione stellare e brilla intensamente.

Quali potrebbero essere le prospettive future per queste spirali? Con il passare di milioni di anni, è probabile che le galassie oscillino ripetutamente l’una accanto all’altra. Potrebbero persino “fondersi“, generando nuclei e bracci rimodellati, e lasciando dietro di sé un “occhio” luminoso, simile a quello di un ciclope. Una volta esaurite le loro riserve di gas e polvere, la formazione stellare rallenterà e la scena si calmerà.

