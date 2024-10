WhatsApp: come spiare lo stato dei contatti senza farsi scoprire

MeteoWeb

Nell’epoca della comunicazione digitale istantanea, WhatsApp emerge come una delle piattaforme più diffuse per restare in contatto con amici e familiari. Oltre a messaggi e chiamate, una delle funzionalità più apprezzate è quella degli “stati“, che consente agli utenti di condividere momenti della propria vita attraverso foto, video e testi, visibili per un massimo di 24 ore. Tuttavia, la curiosità umana può spingerci a voler scoprire cosa i nostri contatti condividono, senza necessariamente farci notare.

Cos’è lo stato di WhatsApp?

Lo stato di WhatsApp è una funzione che permette agli utenti di esprimersi e condividere istanti significativi della loro vita. A differenza dei messaggi tradizionali, che richiedono un’interazione diretta, gli stati sono visibili a chiunque abbia il numero di telefono salvato nella propria rubrica. Gli utenti possono monitorare chi ha visualizzato i propri stati, il che rende necessaria una certa attenzione da parte di chi desidera visualizzarli senza farsi notare.

Primo metodo: disabilitare le spunte blu

Uno dei metodi più basilari, ma allo stesso tempo efficaci, è disattivare le “spunte blu“. Questa funzione indica se un messaggio è stato letto, pertanto disattivandola gli altri non potranno sapere se hai visualizzato i loro messaggi. Segui questi passaggi:

Apri l’app WhatsApp sul tuo smartphone Tocca l’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra (su Android) Vai su “Impostazioni” (su iPhone, accedi direttamente a Impostazioni) Seleziona “Privacy” Disabilita l’opzione “Conferme lettura”.

È importante notare che questa impostazione non influisce sui gruppi: le letture rimarranno attive. Disabilitando questa funzione, non potrai nemmeno vedere se altri hanno letto i tuoi messaggi, quindi è una scelta che molti utenti fanno con cautela.

Secondo metodo: la modalità Aereo

Utilizzare la modalità “aereo” del telefono è un trucco noto e collaudato. Questa modalità ti consente di visualizzare gli stati senza lasciare traccia. Ecco come fare:

Attiva la modalità “aereo” sul tuo smartphone

Apri l’app WhatsApp

Visualizza lo stato che desideri

Una volta terminato, chiudi l’app e disattiva la modalità aereo.

Questo metodo è efficace poiché non sarai connesso a Internet mentre esplori gli stati, il che elimina qualsiasi possibilità di essere notato.

Terzo metodo: utilizzare applicazioni di terze parti

Esistono diverse applicazioni di terze parti progettate per visualizzare gli stati di WhatsApp senza farsi notare. È fondamentale, però, utilizzare queste app con cautela, poiché non tutte sono sicure. Prima di scaricarle, verifica sempre le recensioni e le politiche sulla privacy. Alcune opzioni da considerare sono:

Status Saver per WhatsApp: consente non solo di visualizzare, ma anche di salvare gli stati senza che gli utenti lo sappiano.

WA Status Viewer: offre funzionalità simili, permettendo di visualizzare gli stati senza lasciare traccia.

Ricorda che non tutte le applicazioni sono affidabili, quindi è sempre bene controllare le recensioni e le esperienze di altri utenti.

Quarto metodo: il trucco di WhatsApp Web

WhatsApp Web è un’altra opzione utile per visualizzare gli stati senza essere notati. Ecco come procedere:

Apri WhatsApp Web sul tuo browser

Controlla l’elenco dei contatti che hanno condiviso il loro stato

Disattiva la connessione a Internet

Visualizza lo stato desiderato

Chiudi il browser o elimina i dati di navigazione

Riconnettiti a Internet

Questo metodo consente di accedere agli stati senza lasciare alcuna traccia sul dispositivo.

Quinto metodo: File Manager (solo per Android)

Infine, per gli utenti Android, è possibile utilizzare un File Manager per accedere agli stati già visualizzati. Ecco come farlo:

Installa un’applicazione di File Manager, come ES File

ExplorerAttiva l’opzione “Mostra file nascosti”

Apri la cartella WhatsApp nella memoria del telefono

Vai alla cartella dei Media e cerca quella chiamata “Stato”. Qui troverai tutti gli stati degli utenti che hai visualizzato

Se decidi di adottare questi trucchi, fallo con consapevolezza e responsabilità. La curiosità è naturale, ma è altrettanto importante rispettare la volontà degli altri di mantenere la propria privacy.

