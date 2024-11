L’11 novembre 1966 la NASA lancia Gemini 12, ultimo capitolo di un programma pionieristico

MeteoWeb

L’11 novembre 1966 la NASA segna una tappa fondamentale nel programma Gemini con il lancio della missione Gemini 12, destinata a diventare l’ultimo volo di questo progetto pionieristico. A bordo si trovano gli astronauti James Lovell e Edwin “Buzz” Aldrin, due figure che diventeranno celebri nella storia dell’esplorazione spaziale. Gemini 12 è una missione cruciale, poiché ha l’obiettivo di risolvere alcuni problemi tecnici e di testare tecnologie fondamentali per il successivo programma Apollo, che avrebbe portato l’uomo sulla Luna nel 1969.

Una delle sfide principali della missione è verificare la possibilità per un astronauta di lavorare all’esterno della navetta in condizioni di sicurezza e controllo. Nei voli precedenti, la mancanza di stabilità durante le attività extraveicolari (EVA) aveva rappresentato un ostacolo. Edwin Aldrin, grazie a un allenamento innovativo sott’acqua per simulare l’assenza di gravità, riesce a compiere 3 “passeggiate spaziali” per un totale di 5 ore e 30 minuti. Le tecniche sviluppate da Aldrin diventano fondamentali per le future missioni Apollo, gettando le basi per le operazioni esterne sulla superficie lunare.

La missione Gemini 12 include anche test di rendezvous e docking, operazioni essenziali per il futuro allunaggio. La navetta si aggancia con successo a un veicolo bersaglio Agena, un’operazione considerata cruciale per permettere alle missioni Apollo di attraccare in orbita lunare. Dopo quattro giorni nello spazio, la missione si conclude con un rientro perfetto nell’Oceano Atlantico.

Gemini 12 rappresenta il culmine di un programma che ha preparato l’umanità per il grande passo dell’esplorazione lunare. Le innovazioni tecniche, le strategie di addestramento e le esperienze maturate dai due astronauti forniscono le fondamenta per le storiche missioni Apollo, ponendo la NASA al vertice della corsa allo Spazio.

