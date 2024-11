Il 15 novembre 1967 Michael James Adams esce dall’atmosfera con l’X-15

MeteoWeb

Il 15 novembre 1967 Michael James Adams, pilota della NASA, raggiunge l’atmosfera superiore terrestre a bordo dell’aereo sperimentale X-15, diventando il 27° astronauta statunitense. Durante questo volo, Adams supera l’altitudine di 50 miglia (80 chilometri), soglia stabilita per definire l’ingresso nello Spazio secondo i criteri statunitensi. L’X-15, un velivolo a razzo sviluppato negli anni ’50, era progettato per testare i limiti della velocità e dell’altitudine. Grazie alle sue avanzate caratteristiche aerodinamiche e alla potenza dei suoi motori a razzo, l’X-15 ha permesso di raccogliere dati preziosi su come l’aerodinamica e i materiali reagiscono a condizioni estreme.

Sebbene questo volo rappresenti una conquista storica, si è concluso tragicamente: Adams ha perso la vita quando l’aereo è andato fuori controllo durante il rientro, distruggendosi in volo. La sua missione ha fornito comunque dati essenziali per l’ingegneria aerospaziale e rappresenta una testimonianza del coraggio dei piloti collaudatori. L’impresa di Adams viene ricordata come un esempio dell’impegno della NASA nello spingere i confini dell’esplorazione, anche a costo della vita.

