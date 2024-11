Il 16 novembre 1965 il lancio di Venera 3, la prima sonda a raggiungere la superficie di un altro pianeta

MeteoWeb

Il 16 novembre 1965 l’Unione Sovietica scriveva una pagina cruciale nella storia dell’esplorazione spaziale con il lancio di Venera 3, una sonda progettata per esplorare Venere, il pianeta più simile alla Terra per dimensioni ma estremamente ostile per le condizioni ambientali. Questo evento segnò il primo tentativo umano di raggiungere la superficie di un altro pianeta, anticipando una nuova era nell’esplorazione del Sistema Solare.

Venera 3, obiettivi ed epilogo

La sonda, costruita nell’ambito del programma spaziale sovietico Venera, pesava circa 960 km ed era equipaggiata con strumenti scientifici progettati per studiare l’atmosfera e la superficie del pianeta. Tra questi vi erano sensori per la temperatura, barometri, spettrometri e trasmettitori radio. L’obiettivo primario era raccogliere dati sull’ambiente venusiano, caratterizzato da un’atmosfera densa di anidride carbonica, altissime temperature e pressione superiore a 90 volte quella terrestre.

Nonostante le ambizioni, il viaggio della sonda sovietica Venera 3 non fu privo di difficoltà. Durante il volo interplanetario, il contatto radio con la sonda fu perso, impedendo il trasferimento dei dati raccolti. Tuttavia, il 1º marzo 1966, Venera 3 raggiunse la superficie di Venere, diventando la prima sonda spaziale a toccare un altro pianeta, un risultato che consolidò il primato sovietico nell’esplorazione dello Spazio profondo.

Va evidenziato che l’importanza di Venera 3 va oltre i limiti tecnici dell’epoca: dimostrò la possibilità di inviare veicoli oltre la Terra e ispirò le missioni successive, che avrebbero approfondito lo studio di Venere e di altri corpi celesti. Anche se il contatto radio non fu recuperato, la missione rappresentò un passo fondamentale per l’umanità, tracciando il percorso per futuri successi nell’esplorazione spaziale.

