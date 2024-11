Il 23 novembre 1980 il devastante terremoto dell’Irpinia

MeteoWeb

Il 23 novembre 1980 un devastante terremoto ha colpito l’Irpinia, con epicentro tra i comuni di Conza della Campania (AV), Teora (AV) e Laviano (SA). Questo sisma magnitudo 6.9 ha provocato danni enormi in una vasta area dell’Appennino meridionale, con conseguenze tragiche per la popolazione. Il bilancio umano è drammatico: quasi 3mila morti, circa 10mila feriti e 300mila sfollati, costretti ad abbandonare le proprie case in seguito al crollo di edifici e infrastrutture.

Il terremoto ha evidenziato la vulnerabilità delle zone montane italiane, dove la scarsità di risorse e l’isolamento geografico complicano ulteriormente le operazioni di soccorso. Le difficoltà nel coordinamento delle operazioni di emergenza hanno suscitato un dibattito sulle politiche di protezione civile in Italia.

Il sisma del 1980 rappresenta ancora un monito riguardo la necessità di un adeguato piano di prevenzione e di rinforzo delle strutture in caso di disastri naturali.

