Il 24 novembre 1969 si concludeva la 2ª missione dell’uomo sulla Luna

Il 24 novembre 1969 l’Apollo 12, la 2ª missione verso la Luna degli Stati Uniti, completò con successo il suo viaggio, tornando sulla Terra e ammarando nell’Oceano Pacifico. La missione, lanciata il 14 novembre, ha rappresentato un passo importante nel programma Apollo, dimostrando la crescente competenza della NASA nel portare a termine missioni complesse.

L’Apollo 12 aveva come obiettivo principale il ritorno sulla Luna, questa volta in un sito di atterraggio più preciso rispetto alla precedente missione dell’Apollo 11. Gli astronauti Charles “Pete” Conrad e Alan L. Bean, dopo aver toccato la superficie lunare, svolsero esperimenti scientifici, raccolsero campioni e testavano nuovi strumenti, inclusi dei sismografi per monitorare l’attività sismica lunare. La missione fu anche la prima a riparare un guasto a un satellite in orbita, il modulo di comando, dimostrando le capacità di adattamento e problem-solving degli astronauti.

La fine dell’Apollo 12 segnò un importante traguardo nella corsa allo Spazio, mostrando la capacità degli Stati Uniti di compiere missioni lunari con sempre maggiore precisione e affidabilità. Il successo della missione contribuì a consolidare la posizione della NASA nella ricerca spaziale e a preparare il terreno per le future esplorazioni lunari e oltre.

