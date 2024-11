25 ANNI INGV | Online il volume speciale di Annals of Geophysics

MeteoWeb

È stato appena pubblicato in edizione digitale un volume speciale di ‘Annals of Geophysics’, la rivista scientifica edita dal 1948 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il lavoro, dedicato al 25° anniversario dall’istituzione dell’Ente, si intitola “Embracing the past, Empowering the present, and Envisioning the future” ed è stato curato dall’Editor in Chief della rivista, Paola Montone, in collaborazione con gli altri Editor Associati. Il volume speciale, suddiviso in tre sezioni dedicate a sismologia, vulcanologia e tematiche ambientali, raccoglie contributi di scienziati di fama internazionale che, negli anni, hanno collaborato con il personale di ricerca dell’INGV per offrire al lettore un viaggio unico nelle scienze della Terra.

“I 18 articoli che abbiamo selezionato”, spiega Paola Montone, “presentano in modo approfondito i risultati raggiunti in anni di ricerca e offrono, allo stesso tempo, nuove prospettive per il futuro sulle principali discipline di interesse dell’Istituto”.

Il numero speciale di ‘Annals’ comprende articoli di revisione, studi su problematiche specifiche, contributi sugli tsunami, analisi multi-rischio, storia delle infrastrutture di ricerca globali e modelli sismologici principali.

