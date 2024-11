Il 28 novembre a Bruxelles l’Italy-Belgium Space Day 2024

MeteoWeb

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, insieme all’Ambasciata d’Italia in Belgio, organizza l’Italy-Belgium Space Day 2024, un evento che riunirà rappresentanti del settore spaziale, accademici, ricercatori e agenzie governative italiane e belghe. L’incontro, che si terrà il 28 novembre alle 14:30 presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Bruxelles, sarà dedicato al futuro della collaborazione spaziale tra Italia e Belgio. L’evento rappresenta un’opportunità per mettere in luce l’importanza strategica di questa cooperazione, nonché il suo potenziale per stimolare l’innovazione e la crescita economica bilaterale. La giornata inizierà con i saluti istituzionali, seguiti da interventi di rilievo da parte dei principali protagonisti del settore: l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), le principali associazioni industriali italiane come AIAD (Federazione delle industrie italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza), ASAS (Associazione delle applicazioni e dei servizi basati sullo Spazio) e AIPAS (Associazione delle imprese italiane per le attività spaziali), insieme ai rappresentanti di BELSPO (Ufficio di politica scientifica del Belgio) e dei cluster spaziali delle regioni fiamminga e vallone, SPACE FLANDERS e SKYWIN. L’evento si concluderà con un aperitivo e una sessione di networking, offrendo agli ospiti l’opportunità di instaurare relazioni con potenziali partner e investitori in un ambiente informale e stimolante.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.