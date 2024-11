43 scimmie fuggono da laboratorio medico in South Carolina

MeteoWeb

Alpha Genesis, un’azienda che fornisce primati per la ricerca a livello globale, ha registrato un episodio di fuga nel suo laboratorio situato a circa 80 chilometri a nord-est di Savannah, in Georgia. Nel 2018, le autorità federali avevano già sanzionato Alpha Genesis con una multa di 12.600 dollari a seguito della fuga di decine di primati e per le condizioni di sicurezza in cui gli animali erano custoditi all’interno della struttura. In passato, nel 2014, erano già fuggiti 26 primati dal centro di Yemassee, e nel 2016 si era verificata un’altra fuga che ha coinvolto 19 animali.

