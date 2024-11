Cop29, 600 aeroporti certificati per la gestione delle emissioni di carbonio a livello globale

MeteoWeb

In occasione dell’evento collaterale della Cop29, organizzato da ACI EUROPE e dall’Aeroporto Internazionale Heydar Aliyev, il settore aeroportuale mondiale ha fatto un significativo passo avanti nel suo impegno verso la decarbonizzazione. Più di 600 aeroporti in tutto il mondo sono stati ora certificati per la gestione delle emissioni di CO₂, grazie allo standard di carbonio del settore, l’Airport Carbon Accreditation. I delegati della 29a Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, che si è tenuta a Baku, hanno attraversato un aeroporto accreditato, con l’Aeroporto Internazionale Heydar Aliyev che ha ottenuto la certificazione di livello 2, diventando il primo aeroporto della sua subregione a raggiungere questo traguardo.

Olivier Jankovec, Direttore Generale di ACI EUROPE, ha aperto l’evento alla Cop29 dichiarando: “Il superamento della pietra miliare di 600 aeroporti accreditati è un ulteriore risultato nel nostro percorso verso la completa decarbonizzazione delle operazioni aeroportuali. L’accreditamento al carbonio degli aeroporti ha registrato una tendenza ininterrotta alla crescita sin dal suo inizio, nel 2009, quando solo 17 aeroporti avevano aderito al programma. Questo dato la dice lunga sulla misura in cui gli aeroporti hanno abbracciato l’azione per il clima e hanno ottenuto riduzioni tangibili delle emissioni di carbonio per milioni di tonnellate all’anno. In definitiva, questo riflette come gli aeroporti a livello globale stiano mettendo la sostenibilità al centro delle loro attività. Mi congratulo vivamente con l’aeroporto della capitale dell’Azerbaigian per essersi unito alla nostra comunità di azione per il clima e per essere stato un pioniere nella sua subregione.”

Nel corso della stessa giornata, è stato riconosciuto che il settore aeroportuale è consapevole della necessità di fare di più per affrontare l’impatto complessivo dell’aviazione sul clima. “Allo stesso tempo, siamo consapevoli che è necessario fare di più per affrontare l’impatto complessivo dell’aviazione sul clima. Essendo un settore difficile da abbattere, abbiamo bisogno di un maggiore sostegno da parte dei governi e delle istituzioni globali nella nostra ricerca comune di diventare il modo di trasporto ecologico preferito. Gli aeroporti sono pronti a fare la loro parte in questa trasformazione“, ha affermato Samir Rzayev, Presidente di Azerbaijan Airlines CJSC (AZAL), che gestisce l’aeroporto di Baku.

Rzayev ha inoltre aggiunto: “Ricevere la certificazione di livello 2 nell’ambito del programma Airport Carbon Accreditation dell’Airports Council International è un significativo riconoscimento dei nostri sforzi in materia di sostenibilità ambientale. Consideriamo la tutela dell’ambiente non solo come un obiettivo strategico, ma anche come una responsabilità nei confronti delle generazioni future. Questo risultato ci motiva a intensificare ulteriormente i nostri sforzi, anche per raggiungere il livello di ottimizzazione e implementare tecnologie e iniziative ancora più avanzate nel campo dello sviluppo sostenibile.”

Il processo di decarbonizzazione continua a fare significativi progressi. Attualmente, 18 aeroporti nel mondo sono certificati al livello 5, che implica la gestione di strutture a zero emissioni sotto il loro controllo e l’obiettivo di perseguire la decarbonizzazione totale delle emissioni a monte e a valle entro il 2050. L’introduzione di questo livello 5, annunciato alla COP28 di Dubai, ha innalzato ulteriormente l’asticella nella gestione delle emissioni di carbonio, stabilendo l’unico quadro di riferimento guidato dall’industria per raggiungere emissioni nette zero in tutti i settori.

Justin Erbacci, Direttore Generale di ACI World, ha commentato con entusiasmo: “Gli aeroporti sono fedeli alla loro parola sull’azione per il clima e questo fatto è stato nuovamente dimostrato in tutta la sua forza oggi alla Cop29. In un contesto politico difficile per l’azione a favore del clima, è necessario riaffermare collettivamente la nostra direzione per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050. L’aviazione porta enormi benefici alla nostra società e alla nostra economia. Gli aeroporti e le loro parti interessate devono continuare ad affrontare il problema dell’impronta di carbonio, salvaguardando al contempo il ruolo unico dell’aviazione nel promuovere la prosperità e nel migliorare la resilienza agli impatti climatici. Attendiamo con impazienza che gli Stati di tutto il mondo forniscano quadri di sostegno per rendere realizzabile l’obiettivo aspirazionale a lungo termine dell’ICAO.”

Il percorso verso la decarbonizzazione, purtroppo, non è ancora concluso, ma l’incessante impegno di aeroporti e operatori del settore sta contribuendo a costruire un futuro più sostenibile per l’industria.

