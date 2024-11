A Torino scatta il semaforo anti smog, stop ai diesel Euro5

MeteoWeb

A Torino entra in vigore il livello arancione del semaforo anti smog, con misure di limitazione del traffico dal 16 al 18 novembre. I veicoli diesel fino all’Euro 5 rimarranno bloccati dalle 8 alle 19, sia per il trasporto persone che merci. Inoltre, il divieto di circolazione per i mezzi adibiti al trasporto merci si estende anche ai diesel Euro 3 e 4. Anche i veicoli dotati di dispositivo Move In rimarranno fermi. Le modifiche al semaforo antismog vengono comunicate ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione il giorno successivo.

