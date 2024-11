Collaborazione Abu Dhabi-Microsoft sull’intelligenza artificiale: una soluzione innovativa

MeteoWeb

Adnoc (Abu Dhabi National Oil Co) e AIQ hanno annunciato il lancio di ENERGYai, la prima soluzione di intelligenza artificiale (IA) agenti personalizzata al mondo per la trasformazione energetica globale. ENERGYai combinerà la tecnologia dei modelli linguistici di grandi dimensioni con l’IA “agentica” all’avanguardia, ovvero “agenti” di IA formati in attività specifiche lungo la catena del valore di Adnoc. Questi agenti di IA specializzati apportano un nuovo livello di autonomia e precisione alle attività critiche, dall’analisi sismica all’efficienza energetica e al monitoraggio dei processi in tempo reale. Progettati per un’integrazione perfetta nei flussi di lavoro esistenti, gli agenti sfruttano l’apprendimento automatico e l’analisi predittiva all’avanguardia, migliorando il processo decisionale e l’efficienza operativa.

“Questa innovazione sottolinea l’impegno di Adnoc nel promuovere soluzioni sostenibili e basate sui dati che elevano gli standard del settore”, si legge in una nota. Sviluppato da AIQ in collaborazione con G42 e Microsoft, ENERGYai integrerà le migliori tecnologie della categoria, tra cui framework Osdu (Open Subsurface Data Universe) e modelli OpenAI. Ahmed Al Jaber, Ministro dell’ Industria e della Tecnologia Avanzata, amministratore degli Emirati Arabi Uniti, oltre che delegato e Ceo del Gruppo Adnoc, ha affermato: “ENERGYai segna una pietra miliare importante nel percorso di Adnoc per diventare l’azienda energetica più abilitata all’intelligenza artificiale al mondo e un abilitatore chiave della trasformazione energetica globale

Sarà una potenza per la creazione di valore e la produzione di Energia sostenibile e sfrutterà petabyte di dati per potenziare meglio le nostre persone e sbloccare soluzioni innovative lungo la nostra catena del valore. Mentre l’intelligenza artificiale accelera il ritmo del progresso e trasforma i settori, ENERGYai aiuterà Adnoc a proteggere il futuro, rafforzerà la nostra posizione in prima linea nell’implementazione dell’intelligenza artificiale. e garantirà che continuiamo a fornire Energia sicura e sostenibile al mondo”.

Le reazioni sulla collaborazione

Peng Xiao, Ceo del gruppo G42 , ha aggiunto: “ENERGYai incarna l’impegno di G42 nel trasformare l’energia globale tramite l’intelligenza artificiale, fornendo informazioni in tempo reale basate sui dati e implementando l’intelligenza artificiale agenti per migliorare l’efficienza, la resilienza e la sostenibilità Combinando la leadership di settore di ADNOC e petabyte di dati storici con le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale di G42 e collaborando con Microsoft, stiamo creando una solida base per il futuro dell’Energia , consentendo ai leader di fare scelte strategiche che guidano un progresso. sostenibile”.

“In tutta la catena del valore dei settori dell’ Energia tradizionale e rinnovabile, le tecnologie di intelligenza artificiale possono ottimizzare l’uso dell’ Energia , migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza, ridurre le emissioni e accelerare le soluzioni energetiche a basse e zero emissioni di carbonio”, ha affermato Darryl Willis, Corporate Vice President, Energy and Resources Industry presso Microsoft. “Siamo lieti di collaborare con Adnoc e AIQ nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale in grado di guidare la crescita economica, affrontare la sicurezza e l’equità energetica e promuovere un futuro a zero emissioni nette per tutti”.

