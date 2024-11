Accordi Artemis, la NASA accoglie la Danimarca

MeteoWeb

Dopo la cerimonia di firma tenutasi nella capitale danese, Copenaghen, la NASA ha riconosciuto la Danimarca come 48ª nazione a impegnarsi per un’esplorazione sicura e responsabile dello Spazio a vantaggio dell’umanità. “Accogliamo con favore la firma degli Artemis Accords da parte della Danimarca “, ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “La Danimarca, in quanto membro fondatore dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha contribuito all’esplorazione spaziale per decenni, inclusa la collaborazione con la NASA per l’esplorazione di Marte. La firma degli Artemis Accords da parte della Danimarca promuoverà la cooperazione internazionale e l’esplorazione pacifica dello Spazio“.

Christina Egelund, ministro dell’istruzione superiore e della scienza, ha firmato gli Artemis Accords per conto della Danimarca. “Con il programma Artemis, gli Stati Uniti stanno aprendo la strada al ritorno sulla Luna e la Danimarca vuole rafforzare la partnership strategica con gli Stati Uniti e altri partner a vantaggio sia della scienza che dell’industria“, ha affermato Egelund. “La firma degli Accordi è in linea con la prossima strategia del governo danese per la ricerca e l’innovazione spaziale. Come parte della strategia, la Danimarca cerca di rafforzare i legami con i nostri alleati come gli Stati Uniti. Lo Spazio ha un grande potenziale e vogliamo, in cooperazione con altri Paesi, promuovere le scoperte scientifiche e influenzare lo sviluppo e l’uso del settore spaziale in futuro“.

Nel 2020, gli Stati Uniti, guidati dalla NASA e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, e altre sette nazioni firmatarie iniziali hanno stabilito gli Artemis Accords, identificando una serie di principi che promuovono l’uso benefico dello Spazio per l’umanità. Gli Artemis Accords si basano sull’Outer Space Treaty e altri accordi tra cui la Registration Convention, il Rescue and Return Agreement, nonché le best practice e le norme di comportamento responsabile che la NASA e i suoi partner hanno supportato, tra cui la divulgazione pubblica di dati scientifici.

Gli impegni assunti nei confronti degli Accordi Artemis e gli sforzi compiuti dai firmatari per promuovere l’attuazione di questi principi favoriscono l’esplorazione sicura e sostenibile dello Spazio.

