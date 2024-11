Dall’idrogeno al nucleare: accordo ENEA-AIPnD per lo sviluppo tecnologico in settori emergenti

MeteoWeb

Il direttore generale dell’ENEA Giorgio Graditi e il Presidente di AIPnD – Associazione italiana prove non distruttive monitoraggio diagnostica e laboratori di prova – Ezio Tuberosa hanno firmato oggi a Roma un accordo quadro finalizzato alla realizzazione di attività di promozione, dimostrazione e sviluppo tecnologico in settori emergenti quali, l’idrogeno, la sicurezza e la sostenibilità del nucleare, la termografia applicata alle coperture interne ed esterne degli edifici, le prove e le scansioni con ultrasuoni per i motori aerospaziali.

“È per noi motivo di soddisfazione che AIpND abbia individuato ENEA come partner strategico per esplorare nuove frontiere di ricerca e innovazione con possibili ricadute in ambito scientifico e occupazionale”, ha affermato il Direttore generale Graditi. “Da questo accordo di durata quinquennale potranno scaturire nuove opportunità per il potenziamento della ricerca in settori strategici quali il nucleare, l’aeronautica, le batterie, i nuovi materiali, la tomografia”, ha aggiunto.

“Questa collaborazione segna un momento cruciale per entrambe le nostre organizzazioni. Lavorare insieme – ha dichiarato il Presidente Tuberosa – ci consente di combinare risorse, competenze e visioni strategiche per affrontare le sfide attuali e future nel campo dei controlli non distruttivi. Questa partnership risulta anche strategica alla luce della collaborazione già attiva tra AIPnD e l’Atomic Energy Agency (IAEA) e contribuirà anche a stabilire attività sinergiche in previsione del prossimo convegno europeo sui controlli non distruttivi (ECNDT 2026) che l’AIPnD organizzerà a Verona nel giugno del 2026. Siamo certi – ha proseguito- che questa sinergia creerà valore aggiunto per tutti gli stakeholder del settore. Il convegno, che richiamerà esperti, ricercatori e professionisti da tutto il mondo, sarà un’occasione unica per confrontarsi sui progressi e le prospettive future dei controlli non distruttivi. L’evento sarà inoltre una piattaforma privilegiata per presentare i risultati della collaborazione tra AIPnD ed ENEA, in un contesto internazionale altamente qualificato”, ha concluso.

Possibili ambiti di collaborazione

Nel dettaglio, fra i possibili ambiti di collaborazione vi sono anche: prove e scansioni con ultrasuoni per componenti metallici, edilizia; tomografia X su manufatti polimerici e metallici; ispezione di componenti e materiali per l’idrogeno; irraggiamento solare simulato su materiali e moduli fotovoltaici; analisi spettroscopiche e strutturali; qualificazione di sicurezza e autenticità di prodotti alimentari.

ENEA

ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati per le imprese, la PA e i cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile, al fine di contribuire alla transizione energetica ed ecologica. Fra i principali settori di attività: le tecnologie energetiche (fonti rinnovabili, accumuli, reti intelligenti, idrogeno), le comunità energetiche, il supercalcolo, il nucleare da fusione e di IV generazione, l’efficienza energetica, l’economia circolare, il cambiamento climatico, le tecnologie per il patrimonio culturale, la protezione sismica, la sicurezza alimentare, le biotecnologie, le materie prime strategiche.

AIPnD

AIPnD è un’organizzazione a carattere scientifico, culturale e professionale senza fini di lucro che promuove la conoscenza scientifica e tecnica a supporto dello sviluppo tecnologico delle prove non distruttive e la valorizzazione delle attività professionali di chi opera nel settore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.