Acido ialuronico: 90 anni di vita e 25 anni di innovazione in medicina estetica

L’acido ialuronico è stato isolato per la prima volta 90 anni fa e da allora ha trovato numerosissime applicazioni cliniche. Questa sostanza, prodotta naturalmente del nostro organismo, da 25 anni è protagonista nei filler dermici usati in medicina estetica, dove è amata per la sua versatilità e sicurezza. Grazie alle continue innovazioni portate dalla ricerca, oggi i filler a base di acido ialuronico sono allineati agli ultimi trend beauty e rispondono a domande intergenerazionali e senza barriere di genere, dalla “Pre-Juvenation” desiderata da Millennial e Gen-Zer al ripristino di linee e volumi nei pazienti senior, per risultati all’insegna della bellezza naturale.

Teoxane, l’azienda svizzera che fin dall’inizio si è specializzata nei filler e nei dermocosmetici a base di acido ialuronico, porta a Milano un panel di esperti pronti a fare il punto sullo stato dell’arte e sul futuro di questo ingrediente iconico per celebrare le sue mille vite.

Di novità, tendenze e qualche falso mito su cui fare debunking parleranno:

Silvia Caboni –Medico Chirurgo con specializzazione in medicina estetica funzionale e preventiva

Luana Consolini – Clinical Manager Teoxane Italia

Giuseppe Buccelli – General Manager Teoxane Italia

Con la moderazione di Susanna Macchia – Giornalista (la Repubblica, d la Repubblica, About Beauty)

