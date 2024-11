Acqua, Scuderi: “più risorse da Ue per depurazione e controlli”

MeteoWeb

L’europarlamentare Benedetta Scuderi, del gruppo Verdi/ALE, ha sottolineato l’importanza di incrementare le risorse destinate alla gestione delle risorse idriche nell’ambito delle politiche europee. A margine dell’evento Mare Nostrum – La gestione dell’acqua in provincia di Salerno: sfide e opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio, Scuderi ha dichiarato: “Qui, oggi, cerchiamo di dare delle soluzioni propositive dall’Europa ai territori” e, tra queste, “più fondi nel prossimo budget pluriennale dell’Unione europea, più fondi strutturali che vadano a supportare i territori con dei paletti molto chiari per l’infrastruttura idrica di depurazione e l’infrastruttura idrica di distribuzione dell’acqua, ma anche di riutilizzo delle acque.”

La parlamentare ha quindi evidenziato che questi fondi devono essere utilizzati in modo strategico, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle capacità delle amministrazioni locali. “Questi fondi – sottolinea – devono essere utilizzati, poi, dai territori anche implementando lo sviluppo di capacità, all’interno delle Amministrazioni locali, per permettere di poter utilizzare queste risorse all’interno dei paletti della sostenibilità sociale e ambientale, settati a livello europeo.”

Scuderi ha infine posto l’accento sul ruolo della Commissione Europea, che non si limiterà a elargire risorse, ma avrà anche il compito di monitorare l’uso corretto degli investimenti. “La Commissione, quindi, non dovrà soltanto elargire più investimenti, più risorse per i territori, ma dovrà anche monitorare che vengano utilizzate e che vengano utilizzate nel modo giusto“, ha concluso.

