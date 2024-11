Gli aerei di Trump e Harris fianco a fianco: le immagini virali sul web | VIDEO

Dopo il Wisconsin la North Caroline. L’Air Force Two, il velivolo di Kamala Harris, e quello di Donald Trump sono fianco a fianco sulla pista dell’aeroporto di Charlotte in North Carolina, dove entrambi hanno eventi elettorali. La foto è stata pubblicata da diversi giornalisti ed è diventata virale sul web. La democratica è arrivata dopo il tycoon, che ha già svolto il suo comizio. I due non si sono incrociati.

Planes for both Vice President Kamala Harris and former President Donald Trump sit on the tarmac of the Charlotte Douglas International Airport as both rally in Charlotte Saturday. pic.twitter.com/WdEi8AjMjE

— Nora O’Neill (@noroneill) November 2, 2024