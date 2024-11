Al via domani gli Stati Generali della Green Economy 2024

MeteoWeb

Domani prendono il via gli Stati Generali della Green Economy 2024, con un programma ricco di interventi e discussioni. Quest’anno, il tema centrale è “L’economia di domani: il Green Deal all’avvio della nuova legislatura europea“. L’incontro mira a promuovere un confronto su un pacchetto di iniziative strategiche che ha guidato l’Unione Europea nella transizione ecologica. Si sottolinea come la transizione verso la neutralità climatica possa aprire a significative opportunità di crescita economica, sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali, creazione di mercati innovativi e posti di lavoro, oltre a stimolare progressi tecnologici.

I due giorni dedicati alla sostenibilità si terranno il 5 e 6 novembre, all’interno dell’evento Ecomondo, ed è organizzata dal Consiglio Nazionale della Green Economy, che comprende 66 organizzazioni imprenditoriali, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’iniziativa è patrocinata dalla Commissione Europea e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Tra i relatori di spicco figurano Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Vannina Gava, Vice Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e Stefano La Porta, Presidente di Ispra. Inoltre, ci sarà una nutrita rappresentanza di membri del Parlamento, istituzioni europee e internazionali, nonché esponenti del mondo imprenditoriale.

