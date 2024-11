Alaska, cresce la speranza che Trump rimuova le restrizioni sulle trivellazioni petrolifere ma si accende il dibattito

MeteoWeb

I leader politici in Alaska hanno accolto con favore le promesse del presidente eletto Donald Trump di espandere la produzione di petrolio negli Stati Uniti, poiché il petrolio è la linfa vitale economica dello stato, e molti ritengono che l’amministrazione Biden abbia ostacolato gli sforzi per aumentare la produzione, ormai in declino, dell’Alaska. Un dibattito sul tema delle trivellazioni nelle terre federali dell’Alaska, ricche di petrolio, sarà probabilmente riaperto nei prossimi mesi, in particolare nel Rifugio Nazionale della Fauna dell’Artico (ANWR), che gli ambientalisti da tempo cercano di proteggere come uno degli ultimi luoghi selvaggi del Paese. La questione delle trivellazioni nella pianura costiera del rifugio, già sostenute da Trump durante il suo primo mandato, divide anche le comunità native dell’Alaska. Alcuni accolgono favorevolmente il potenziale di nuove entrate economiche, mentre altri temono per l’impatto sulla fauna selvatica in un’area che considerano sacra.

Il più grande rifugio naturale del Paese copre un’area nel nord-est dell’Alaska grande quanto la Carolina del Sud, con un paesaggio diversificato di montagne e ghiacciai, pianure di tundra, fiumi e foreste boreali, e ospita una varietà di fauna, tra cui orsi polari, caribù, buoi muschiati e uccelli. La controversia sulle trivellazioni nella pianura costiera, lungo il Mare di Beaufort, dura da decenni. I sostenitori della trivellazione sostengono che lo sviluppo potrebbe creare migliaia di posti di lavoro, generare miliardi di dollari di entrate e stimolare la produzione petrolifera degli Stati Uniti. Il Bureau of Land Management ha stimato che la pianura costiera potrebbe contenere tra 4,25 e 11,8 miliardi di barili di petrolio recuperabile, ma ci sono informazioni limitate sulla quantità e qualità effettiva del petrolio, e non è chiaro se le aziende vorranno investire in progetti che potrebbero essere ostacolati da contenziosi legali. Gli ambientalisti e alcuni scienziati del clima spingono per una graduale eliminazione dei combustibili fossili per evitare le peggiori conseguenze del cambiamento climatico.

Il rifugio si trova a est dei giacimenti petroliferi di Prudhoe Bay e della Riserva Nazionale del Petrolio-Alaska, dove l’amministrazione Biden ha approvato il controverso progetto petrolifero Willow ma ha anche reso circa metà della riserva off-limits per le concessioni petrolifere e di gas. Negli anni ’80 è stato perforato un pozzo esplorativo su terreni dove le corporazioni native dell’Alaska detenevano diritti, ma sono state divulgate poche informazioni sui risultati. Tuttavia, l’apertura della pianura costiera alla trivellazione è un obiettivo a lungo termine per i membri della delegazione del Congresso dell’Alaska. Nel 2017, hanno aggiunto una clausola a una legge fiscale che obbliga a due vendite di concessioni di petrolio e gas entro la fine del 2024.

La prima vendita ha avuto luogo negli ultimi giorni dell’amministrazione Trump, ma il presidente Joe Biden ha rapidamente incaricato il Segretario degli Interni Deb Haaland di rivedere il programma di concessioni, portando all’annullamento di sette concessioni acquisite dall’Alaska Industrial Development and Export Authority, una società statale. Altre piccole aziende hanno rinunciato a due altre concessioni. È in corso un contenzioso sui contratti annullati.

Recentemente, l’amministrazione Biden ha pubblicato una nuova revisione ambientale, in vista della scadenza per la seconda vendita obbligatoria. Essa propone di offrire ciò che il Bureau of Land Management ha definito l’acreaggio minimo consentito dalla legge del 2017, un’iniziativa che i senatori repubblicani dell’Alaska hanno definito una “beffa” rispetto alla legge intesa a promuovere l’esplorazione.

Ci sono divisioni nette. I leader della comunità Iñupiaq di Kaktovik, situata all’interno del rifugio, sostengono le trivellazioni. I funzionari Gwich’in nelle comunità vicine al rifugio, tuttavia, ritengono sacra la pianura costiera, poiché lì nascono i caribù da cui dipendono. Galen Gilbert, capo del Consiglio del Villaggio Artico, ha dichiarato che il rifugio dovrebbe essere off-limits per le trivellazioni. Arctic Village è una comunità Gwich’in Neets’aii. “Non vogliamo disturbare nessuno, non vogliamo niente. Vogliamo solo il nostro modo di vivere, non solo per noi, ma per le generazioni future“, ha detto Gilbert.

I leader di Kaktovik hanno promesso di opporsi a qualsiasi tentativo da parte del Servizio Fish and Wildlife degli Stati Uniti di designare i terreni come sacri. Josiah Patkotak, sindaco della North Slope Borough, che comprende Kaktovik, ha dichiarato in un articolo di opinione di ottobre che la terra “non è mai stata” territorio Gwich’in. “Il governo federale deve capire che qualsiasi tentativo di minare la nostra sovranità incontrerà una forte resistenza“, ha scritto. Il petrolio è vitale per il benessere economico delle comunità della North Slope, ha detto Nagruk Harcharek, presidente di Voice of the Arctic Iñupiat, un gruppo di difesa senza scopo di lucro che include leader di quella regione. Sviluppo responsabile e stili di vita di sussistenza hanno coesistito a lungo, ha affermato.

In un video pubblicato su X dal governatore repubblicano Mike Dunleavy, Trump ha dichiarato che lavorerà per garantire la costruzione di un progetto di gasdotto di gas naturale, a lungo desiderato dai leader politici dello stato. Il progetto, osteggiato dagli ambientalisti, ha incontrato ostacoli nel corso degli anni a causa dei cambiamenti di orientamento sotto vari governatori, delle preoccupazioni sui costi e di altri fattori.

Sebbene gli elettori “potrebbero non essere stati entusiasti” di Trump, “hanno apprezzato che le sue politiche, in materia di sviluppo delle risorse, sono chiaramente politiche che mirano a beneficiare un’economia come quella dell’Alaska“, ha detto la senatrice degli Stati Uniti Lisa Murkowski ai giornalisti. “Quindi prevedo che vedremo, ancora una volta, un ritorno a maggiori opportunità economiche attraverso lo sviluppo delle risorse“, ha detto.

Dunleavy ha affermato che Trump potrebbe annullare le restrizioni imposte dall’amministrazione Biden sulle nuove concessioni di petrolio e gas su 13 milioni di acri (5,3 milioni di ettari) della riserva di petrolio. Il gruppo di Harcharek ha intentato una causa contro tali restrizioni, sostenendo che i leader eletti della regione erano stati ignorati. Erik Grafe, avvocato di Earthjustice in Alaska, ha detto che la riserva petrolifera non è stata istituita “per estrarre petrolio a tutti i costi.” Altre risorse importanti devono essere considerate e protette secondo la legge, ha detto. “Il petrolio non è il futuro e non può esserlo” ha detto Grafe. “Lo stato deve iniziare a pensare a un piano B, per l’era post-petrolifera.”

