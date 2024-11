Alessandria: domani l’inaugurazione del monumento a 30 anni dall’alluvione

MeteoWeb

Il 26 novembre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, verrà inaugurato ad Alessandria un nuovo spazio pubblico, caratterizzato da un particolare segno artistico. Nel novembre 1994 i fiumi Tanaro e Po esondarono, l’alluvione colpi duramente le città di Cuneo, Torino, Asti e Alessandria. Il Comune di Alessandria ha scelto di custodire e celebrare la memoria di tutte le persone che intervennero per aiutare, contenere, mitigare i danni e salvare vite attraverso un segno artistico evocativo, in prossimità del Ponte Cittadella (realizzato da Richard Meyer) nel punto d’incontro con il Lungo Tanaro San Martino in uno spazio pubblico destinato a verde. Il progetto artistico è stato realizzato da Danilo Trogu, maestro ceramista, coadiuvato da Alfonso Femia / Atelier(s) Alfonso Femia per l’innesto urbano dell’opera.

